Canlı yayında çifte ihanet krizi! Şaşırtan iddialar sonrası Esra Erol'da stüdyo bir anda buz kesti: "Hakkım haram zıkkım olsun"

Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı haftanın her günü büyük bir merak ve heyecanla izleniyor.

Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Esra Erol işlediği konular ve yayına aldığı konukları ile sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Eyüp Bey, "Karım Şükriye, evli akrabası ile yasak ilişki yaşıyor" iddiası ile stüdyoya geldi.

22 Haziran 2022 tarihinde Şükriye Hanım, kocası Eyüp Bey ile boşanmak için dava açtı. Kuzeni Hakan Bey ile bir ilişki yaşadığı iddia edildi. Ancak çift ayrılınca Şükriye Hanım tekrar kocası Eyüp Bey ile barıştı. Kuzeni Hakan ile tekrardan barışan Şükriye Hanım iddiaya göre Hakan Bey'e kaçtı.

"SEN KİMSİN GELİNLİK GİYECEKSİN"

Evli akrabası kaçtığı iddia edilen Şükriye Hanım stüdyoya geldi. Taraflar canlı yayında yüzleşirken şaşırtan iddialarda ortaya atıldı.

Şükriye Hanım'ın kocası Eyüp Bey'in ise Hakan'ın eşi İpek Hanım ile ilişki yaşadığı iddia edildi.

"SANA BÜTÜN HAKKIM HARAM ZIKKIM OLSUN"

Konuya ilişkin konuşan koca Eyüp Bey, eşi Şükriye Hanıma, "Sen kimsin gelinlik giyeceksin. Üç çocuğundan da mı utanmıyorsun. Ben bunları rezil ettim. Bunlar rezil oldu. Yaptığı ahlaksızlıktan rezil oldu. Hakan karıma düğün yapacakmış. Esra hanım, bunlar kendi ahlaksızlığını örtmek için düğün yapmak istiyorlar. Sen benim hakkımı ödeyemeyeceksin. Sana bütün hakkım haram zıkkım olsun" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Şükriye Hanım kocasının o sözleri üzerine yaptığı açıklamada, "Bugün gel dersem kocam Eyüp benimle barışır. Eyüp, ölen çocuğunu boğmak istiyordu. Ben kimseye kaçmadım. Kaçmış olsaydım ben buraya gelmezdim. Kocam ile inat uğruna evlendim. Kocam beni ve ailemi tehdit ediyor. Kocam bana 'İpek hakkında çok önemli bilgiler paylaşacağım' dedi.

Hakan Bey ise "Ortada bir ihanet yok. Esra hanım, biz zaten eşim ipek ile anlaşamıyorduk ayrıldık. Eşim o sırada başka bir kişi ile görüşmüş. Madem ben boşanalım dediğimde eşim neden boşanmadı" şeklinde konuştu.

Eyüp bey ise İpek ile olan aşk iddialarına "İpek benim anamdır. Bacımdır." ifadelerini kullandı. Yaşanan tartışmaların ardından stüdyo karıştı.





