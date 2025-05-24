Canlı yayında doğum sancıları başladı! Ünlü spiker hastaneye gitmek yerine yayına devam etti

ABD’de WRGB kanalında sabah programı sunan haber spikeri Olivia Jaquith’in canlı yayında doğum sancıları başladı. Suyu gelen spiker, ağrılarına rağmen 3 saatlik yayınına devam etti.

CBS6 Albany kanalının yardımcı sunucusu Julia Dunn, “Bu sabah, kelimenin tam anlamıyla bazı son dakika haberlerimiz var. Olivia'nın suyu geldi ve şu anda aktif doğum sancısı içinde haberleri sunuyor” sözleriyle programı açtı.

Olivia Jaquith bir gün önce biraz rahatsızlık hissettiğini ve doktora gittiğini açıkladı. Doktor birkaç kasılma tespit etti. Ertesi sabah işe geldiğinde, canlı yayına çıkmadan sadece birkaç dakika önce suyu geldiğini söyledi.

PROGRAMDAN SONRA DOĞURDU

Jaquith, Times-Union'a verdiği demeçte hastanede gergin bir şekilde beklemek yerine işinde vakit geçirmeye karar verdiğini belirtti. Programdan sonra hastaneye giden spiker erkek bebek dünyaya getirdi.