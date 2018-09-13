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Canlı yayında kavga! Esra Erol kendini siper etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

Esra Erol'un programına konuk olan bir kaynana ve gelin, canlı yayında birbirine girdi. Erol, kaynanasının üzerine yürüyen geline zor engel oldu.

Canlı yayında kavga! Esra Erol kendini siper etti

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına konuk olan bir gelin ve kaynananın atışması, izleyenleri şaşırttı. Çocuklarından 2 yıldır ayrı olan Ayşe, canlı yayında eski kaynanası ile yüzleşerek tartıştı. Kaynanın tartışma ortasında gelinin taklidinin yapması ise başta Esra Erol olmak üzere herkesi güldürdü. Ancak tartışmanın harareti artınca gelin, eski kaynanasının üzerine yürüdü.

KAYNANIN GELİN TAKLİDİ PROGRAMA DAMGA VURDU

Kaynana Çakır Hanım'ın stüdyoya gelmesiyle birlikte, ikili arasında laf dalaşı başladı. Kaynana Çakır Hanım'ın gelini Ayşe'nin taklidini yapması programa damga vurdu.

KAYNANASININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

İkili arasında aniden başlayan hararetli tartışmada gelin kaynanasının üzerine yürüyünce Esra Erol devreye girdi. Erol, tarafları sakinleştiremeyince canlı yayına ara verildi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

İkilinin tartışması ve taklit anı sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Atışma ve taklit, sosyal medyada en çok paylaşılan videoların başında yer aldı.

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