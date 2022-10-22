Canlı yayında sunucunun zor anları! ABD Başkanı Joe Biden yine herkesi şaşırttı

ABD Başkanı Joe Biden, MSNBC kanalının canlı yayınına konuk olarak Jonathan Capehart’ın sorularını yanıtladı. Canlı yayında ilginç anlar yaşayan Biden’in bir soruya yanıt verdiği sırada uyuyakaldığı iddiası sosyal medyanın gündemine yerleşti. O anlarda sunucunun duruma müdahale ederek kendisine seslenmesi röportaja damga vurdu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

MSNBC ile yaptığı bir röportajda, Biden'ın eşi Jill Biden'ın 2024'te tekrar aday olmasını isteyip istemediği sorulduktan sonra ABD Başkanı kısa bir süre sessizliğe büründü. Göz kapaklarının düştüğü söyleyen 79 yaşındaki başkanın sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü uyuyakaldığını diğer bir bölümü ise düşüncelerini toplamak için duraksadığını söyledi.

SUNUCU SESLENDİ

First Lady Jill Biden’in 2024 seçimlerindeki adaylığı konusunda soru sırasındaki sessizliği üzerine sunucu Jonathan Capehart, Joe Biden’e “Sayın Başkan” diyerek seslendi. Kendisine gelen Biden ise soruya, “İkinci döneme olumlu bakıyor” yanıtını verdi.



