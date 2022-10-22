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Canlı yayında sunucunun zor anları! ABD Başkanı Joe Biden yine herkesi şaşırttı

22.10.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devlet Başkanı Joe Biden şaşırtan görüntülerine bir yenisi daha ekleyerek dünya gündemine yerleşti. Geçtiğimiz günlerde boşluğu selamlayan, kürsüden inerken yolunu kaybeden gaflarıyla ve tartışmalı hareketleriyle dünya çapında gündem olan Biden’in bu kez katıldığı canlı yayın sırasında uyuyakaldığı iddia edildi. Sunucunun zor anlar yaşadığı canlı yayın sosyal medyanın gündemine oturdu.

ABD Başkanı Joe Biden, MSNBC kanalının canlı yayınına konuk olarak Jonathan Capehart’ın sorularını yanıtladı. Canlı yayında ilginç anlar yaşayan Biden’in bir soruya yanıt verdiği sırada uyuyakaldığı iddiası sosyal medyanın gündemine yerleşti. O anlarda sunucunun duruma müdahale ederek kendisine seslenmesi röportaja damga vurdu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

kapak yen2i

MSNBC ile yaptığı bir röportajda, Biden'ın eşi Jill Biden'ın 2024'te tekrar aday olmasını isteyip istemediği sorulduktan sonra ABD Başkanı kısa bir süre sessizliğe büründü. Göz kapaklarının düştüğü söyleyen 79 yaşındaki başkanın sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü uyuyakaldığını diğer bir bölümü ise düşüncelerini toplamak için duraksadığını söyledi.

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SUNUCU SESLENDİ

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First Lady Jill Biden’in 2024 seçimlerindeki adaylığı konusunda soru sırasındaki sessizliği üzerine sunucu Jonathan Capehart, Joe Biden’e “Sayın Başkan” diyerek seslendi. Kendisine gelen Biden ise soruya, “İkinci döneme olumlu bakıyor” yanıtını verdi.

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