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Canlı yayında Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! Net konuştu: 'Siyaseti bırakırım'

06.09.2023 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı canlı yayında "Gönlümden geçen Bolu'da bağımsız belediye başkanı olmak. Bir partiyle veya bağımsız seçime girip kazanamazsam siyaseti bırakacağım" dedi.

Canlı yayında Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! Net konuştu: 'Siyaseti bırakırım'

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. İhraç süreciyle ilgili olarak Özcan, CHP'ye geri dönmek için hukuki yollara başvurduğunu aktardı.

Özcan açıklamasının devamında şunları ifade etti:

İMAMOĞLU AÇIKLAMASI: 'İSTANBUL'DA KAZANMA ŞANASI OLMADIĞINI GÖRÜYORUM'

"İmamoğlu neyin değişmesi gerektiğine karar veremedi. Benim Ekrem Bey ile özel bir dostluğum yok. İmamoğlu'na da gittim 'halk sizi umut olarak görüyor' dedim. Siz benim babamın oğlu değilsiniz. Ben 'yürüyüş yapacağım' dedim, çok fazla bir yorum yapmadı. Daha sonra geri adım attığını gördüm. Bir açıklama yapmadığı için her gün kamuoyu desteği eridi. İstanbul'da kazanma şansı olmadığını görüyorum. İYİ Parti ve HDP'nin desteği ile kazanmıştı. Birinin bile desteği olmasa kazanamaz.

"KAZANAMAZSAM SİYASETİ BIRAKACAĞIM"

Gönlümden geçen Bolu'da bağımsız belediye başkanı olmak. Bir partiyle veya bağımsız seçime girip kazanamazsam siyaseti bırakacağım."

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Tanju Özcan

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