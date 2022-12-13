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  4. Canlı yayında zor anlar! Ülkeyi üzen haberi verirken BBC spikeri gözyaşlarına hakim olmadı

Canlı yayında zor anlar! Ülkeyi üzen haberi verirken BBC spikeri gözyaşlarına hakim olmadı

13.12.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC haber sunucusu Joanna Gosling, Solihull'da buz tutan bir gölden çıkarıldıktan sonra üç çocuğun hayatını kaybettiğine dair haberi aktarırken duygulandı. Ülkeyi üzen haberi sunarken Gosling’in sesi titredi ve konuşmakta zorluk çektiği fark edildi.

51 yaşındaki haberi spikeri Joanna Gosling, Solihull kasabasında yaşları 8,10 ve 11 olan üç çocuğun donmuş bir göle düşerek hayatını kaybettiği haberi paylaşırken zor anlar yaşadı. Babbs Milli Park’taki olaya ilişkin olarak altı yaşındaki dördüncü çocuğun hastanede yaşam mücadelesi verdiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

“GERÇEKTEN KORKUNÇ”

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Ünlü spiker haberi sunmaya çalışırken sık sık derin nefes alarak kelimelerini duraklattı. Gözyaşlarına hakim olamayan Gosling, “Gerçekten korkunç.Şoke edici bir haber ve inanılmaz üzgünüm” dedi. Habere ilişkin detayları aktaran Gosling, görüntülerin gündem olmasından sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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Haberin kendisini derinden etkilediğini ifade Gosling paylaşımında, “Dünkü yürek burkan haberlerden sonra tüm nazik mesajlarınıza cevap veremedim. Bu mesaj ile teşekkür etmek istiyorum. Sarsıcı bir haberdi ve tüm duygularım korkunç kaybı yaşayanlarla birlikte” notunu ekledi.

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İngiltere BBC

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