Genç kadını otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Kadınların maruz kaldığı taciz ve şiddeti araştırmak üzere hazırlanan bir belgesel, ürkütücü bir adamın genç bir kadını otel odasına kadar takip ettiği anları gösteren şok edici anları gözler önüne serdi. Sarhoş ve yalnızmış gibi davranan Ellie'nin maruz kaldıkları herkesi şaşkına çevirdi.

TAKİP ETTİ

Görüntülerde, bir noktada genç bir adamın Ellie'ye yaklaştığı ve onu bir bara davet ettiği görülüyordu. Adam burada ona biraz uyuşturucu ikram etti. Bir noktada Ellie, onun ilerlemelerini reddetti ve otel odasına dönmek üzere yola çıktı. Ancak aynı adam tarafından oteline ve odasına kadar takip edildi.

ÖPÜCÜK İSTEDİ

Belgeselden bir kesitte, Ellie'nin adamla yüzleşip ona neden onu takip ettiğini sorduğu görülüyordu. Adamın cevabı "Birlikte geldik." oldu. Ancak Ellie, "Hayır, birlikte gelmedik, beni takip ettin. Ben sana gel demedim." diye yanıtladı. Sonunda gitmeyi kabul ettikten sonra, arkasını dönüp Ellie'ye "Hadi ama, bana bir öpücük ver" demeden önce, ondan özür diledi.

YAYINDA

Neyse ki Ellie iyi korunuyordu ve hazırda bir güvenlik ekibi ve herhangi bir şey olursa kullanabileceği güvenli bir kelime vardı. Ancak tüm bunlara rağmen, onu takip eden adamı gördüğünde kalbinin hala hızlı attığını söyledi. 'Gizli görev: Cinsel Taciz - Gerçekler' isimli belgesel ise Kanal 4'te yayınlanmaya başlandı.