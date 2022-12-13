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  4. Genç kadını otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Genç kadını otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

13.12.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ellie Flynn isimli araştırmacı bir muhabir, kısa süre önce kadınların dışarıda bir gecede karşılaştıkları şiddet ve cinsel saldırı tehditlerini araştıran bir belgesel hazırlamak amacıyla kılık değiştirdi. Bir cumartesi gecesi Liverpool'a giden ve ne olacağını görmek için sarhoş ve yalnız numarası yapan Ellie'nin başına gelenler dehşet vericiydi.

Genç kadını otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Kadınların maruz kaldığı taciz ve şiddeti araştırmak üzere hazırlanan bir belgesel, ürkütücü bir adamın genç bir kadını otel odasına kadar takip ettiği anları gösteren şok edici anları gözler önüne serdi. Sarhoş ve yalnızmış gibi davranan Ellie'nin maruz kaldıkları herkesi şaşkına çevirdi.

TAKİP ETTİ

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Görüntülerde, bir noktada genç bir adamın Ellie'ye yaklaştığı ve onu bir bara davet ettiği görülüyordu. Adam burada ona biraz uyuşturucu ikram etti. Bir noktada Ellie, onun ilerlemelerini reddetti ve otel odasına dönmek üzere yola çıktı. Ancak aynı adam tarafından oteline ve odasına kadar takip edildi.

ÖPÜCÜK İSTEDİ

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Belgeselden bir kesitte, Ellie'nin adamla yüzleşip ona neden onu takip ettiğini sorduğu görülüyordu. Adamın cevabı "Birlikte geldik." oldu. Ancak Ellie, "Hayır, birlikte gelmedik, beni takip ettin. Ben sana gel demedim." diye yanıtladı. Sonunda gitmeyi kabul ettikten sonra, arkasını dönüp Ellie'ye "Hadi ama, bana bir öpücük ver" demeden önce, ondan özür diledi.

YAYINDA

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Neyse ki Ellie iyi korunuyordu ve hazırda bir güvenlik ekibi ve herhangi bir şey olursa kullanabileceği güvenli bir kelime vardı. Ancak tüm bunlara rağmen, onu takip eden adamı gördüğünde kalbinin hala hızlı attığını söyledi. 'Gizli görev: Cinsel Taciz - Gerçekler' isimli belgesel ise Kanal 4'te yayınlanmaya başlandı.

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