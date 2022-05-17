Cannes Film Festivali başlıyor! Tüm görkemiyle geliyor

75.Cannes Film Festivali, bu akşam yapılacak görkemli bir kırmızı hali töreniyle başlayacak. Festivalin bu yılki jüri başkanı 74. Film Festivali'nin Altın Palmiye kazananı "Titane"in yıldızlarından ve 2015 En iyi Erkek Oyuncu Ödülü sahibi Fransalı oyuncu Vincent Lindon oldu. Festivalde Norveç'ten Hindistan'a; İran'dan İtalya ve İsveç'e 8 jüri üyesi bulunuyor. Jüri üyeleri arasında Rebecca Hall, Deepika Padukone, Noomi Rapace, Jasmine Trinca, Asghar Farhadi, Ladj Ly, Jeff Nichols ve Jaochim Trier gibi isimler yerini aldı.

CANNES FİLM FESTİVALİNDE TÜRK DETAYI

Yarışmanın açılışı Michel Hazanavicious'un Final Cut filmi ile yapılacak. Festival kapsamında Silent Twins, Paris Memories, Men, One Fine Morning, Star at Noon ve Broker Advertisement gibi yapımlar gösterilecek. Pek çok ilk filmin yer aldığı Belirli Bir Bakış kategorisinde Türkiye'den Emin Alper'in Kurak Günler isimli filmi de ilk defa festival kapsamındaki yerini aldı.



