Cannes Film Festivali’nde gösterilecek! Elvis Presley’in hayatını anlatan filmden yeni kare paylaşıldı

2013 yılında Baz Luhrmann imzası taşıyan “The Great Gatsby” filminden sonra ilk kez Cannes Film Festivali’nde Elvis filmi gösterilecek. Cannes Film Festivali'nin resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla prömiyerin duyurusu yapılırken, Austin Butler'ı Rock'n Roll'un Kralı Elvis Presley olarak hayranlarının karşısına çıktığı yeni bir fotoğraf da paylaşıldı.

VİZYON TARİHİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

2014 yılından beri üzerinde çalışmaların devam ettiği filmde Tom Hanks’in 2019 tarihinde yapıma dahil olması gelişmeleri de beraberinde getirdi. 24 Haziran’da vizyona girmesi beklenen Elvis filmi sonrasında ise HBO Max’te yayınlanacak.



