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  4. Cannes Film Festivali’nde gösterilecek! Elvis Presley’in hayatını anlatan filmden yeni kare paylaşıldı

Cannes Film Festivali’nde gösterilecek! Elvis Presley’in hayatını anlatan filmden yeni kare paylaşıldı

06.04.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen koltuğunda Baz Luhrmann’ın oturduğu ve başrollerini Austin Butler ve Tom Hanks’in paylaştığı Elvis Presley’in hayatını anlatan Elvis filminin prömiyeri Cannes Film Festivali’nde yapılacak. Filmin vizyon tarihine kısa bir süre kala yapımında yeni fotoğraf geldi.

Cannes Film Festivali’nde gösterilecek! Elvis Presley’in hayatını anlatan filmden yeni kare paylaşıldı

2013 yılında Baz Luhrmann imzası taşıyan “The Great Gatsby” filminden sonra ilk kez Cannes Film Festivali’nde Elvis filmi gösterilecek. Cannes Film Festivali'nin resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla prömiyerin duyurusu yapılırken, Austin Butler'ı Rock'n Roll'un Kralı Elvis Presley olarak hayranlarının karşısına çıktığı yeni bir fotoğraf da paylaşıldı.

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2014 yılından beri üzerinde çalışmaların devam ettiği filmde Tom Hanks’in 2019 tarihinde yapıma dahil olması gelişmeleri de beraberinde getirdi. 24 Haziran’da vizyona girmesi beklenen Elvis filmi sonrasında ise HBO Max’te yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tom Hanks
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