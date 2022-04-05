Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, yeni projesini açıkladı! Detayları belli oldu

2024 yılının sonunda yayınlanmasını hedeflenen "Squid Game"in ikinci sezonunu yazmak için kısa süre sonra Güney Kore'ye dönecek olan Hwang Dong-hyuk, yeni bir filmin hazırlıklarına başladığın açıkladı. Umberto Eco’nun ‘Gülün Adı’ eserinin uyarlaması için 25 sayfalık bir taslak oluşturduğunu dile getiren Hyuk, filminde en az dizisi kadar ses getireceğini savundu.

“YAŞLI İNSANLARDAN SAKLANMAK ZORUNDA KALABİLİRİM”

Steven Spielberg’in Squid Game’i 3 gün gibi bir sürede bitirmesi ve projeye dair iltifatlar sunmasının kendisini mutlu ettiğini dile getiren Hyuk, “O benim idolüm. Bu hayatımda aldığım en güzel iltifattı. Ben onun filmlerini izleyerek büyüdüm” dedi.

Yeni projesine dair açıklamalarda bulunan Hyuk, filmin adının “Killing Old People Club” olacağını belirtti. Aynı zamanda filmin diziden daha sert ve şiddetli olacağını beliren Hyuk, “Yaşlı insanlardan saklanmak zorunda kalabilirim” diye konuştu.



