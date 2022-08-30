Cansel Çördük minik bikinisiyle sere serpe! Göğsünün yarısını eliyle kapadı

'Kısmetse Olur' programının fenomen yarışmacısı Cansel Çördük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Estetik yaptırarak bambaşka bir görünüme dönen ve Türkiye'den giderek yurt dışında yaşamaya karara veren Cansel Çördük son pozuyla olay oldu.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Çördük kırmızı bikinisini giyip güneşlendi.

Küçük bikinisiyle sere serpe poz veren Kısmetse Olur Cansel açık kalan göğüslerini eliyle kapatmayı da ihmal etmedi.





