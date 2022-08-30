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  4. Cansel Çördük minik bikinisiyle sere serpe! Göğsünün yarısını eliyle kapadı

Cansel Çördük minik bikinisiyle sere serpe! Göğsünün yarısını eliyle kapadı

30.08.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük minik bikinisiyle sere serpe verdiği pozu paylaştı. Cansel Çördük çektiği pozda bir eliyle göğsünün yarısını da eliyle kapadı.

Cansel Çördük minik bikinisiyle sere serpe! Göğsünün yarısını eliyle kapadı

'Kısmetse Olur' programının fenomen yarışmacısı Cansel Çördük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Estetik yaptırarak bambaşka bir görünüme dönen ve Türkiye'den giderek yurt dışında yaşamaya karara veren Cansel Çördük son pozuyla olay oldu.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Çördük kırmızı bikinisini giyip güneşlendi.

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Küçük bikinisiyle sere serpe poz veren Kısmetse Olur Cansel açık kalan göğüslerini eliyle kapatmayı da ihmal etmedi.

Ekran Alıntısı

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