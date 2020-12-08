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  4. Cansever adının Gonca Vuslateri şakalarına karışmasına üzüldü! 'Ben neden bu polemikte varım'

Cansever adının Gonca Vuslateri şakalarına karışmasına üzüldü! 'Ben neden bu polemikte varım'

08.12.2020 13:38 | Son Güncelleme:
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Cansever kendisinin Gonca Vuslateri üzerinden gündeme gelmesinden rahatsız oldu. Yayına bağlanan Cansever "Benimle dalga mı geçildi?" diyerek üzgünlüğünü dile getirdi.

Geçtiğimiz gün İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show’a konuk olan Gonca Vuslateri, giydiği kırmızı ceket yüzünden yıllar önce yine İbo Show’a katılan Cansever’e benzetilmişti. Bu benzetme sosyal medyanın gündemin oturmuştu.

İbo Show’a katılan Gonca Vuslateri kıyafetiyle sosyal medyada dalga konusu olduİbo Show’a katılan Gonca Vuslateri kıyafetiyle sosyal medyada dalga konusu oldu

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Lerzan’la Çok Mutlu” programına canlı bağlantı ile katılan Cansever, “Benimle dalga mı geçildi? Yoksa bilerek mi o kıyafeti giydi?” dedi.

Cansever Ahmet Hakan'ın sözlerine de gönderme yaptı. Hakan yazısında "Bu Gonca kızımız... Tezer Özlü olmaya niyetliydi. Tomris Uyar olmaya hevesliydi. En son İbo Şov’a çıktı. Ve adeta bir Cansever oldu. Edip Cansever değil yahu! Bildiğimiz arabeskçi Cansever ablamız var ya..." demişti. Usta şarkıcı bu sözleri de hatırlatarak "Bazı köşe yazarlarının yazılarını okudum. Hayranlarım bana gönderdi. Önce biraz üzüldüm. Ben neden bu polemikte varım" dedi.

Aynı zamanda Cansever; Hakan Altun ile birliktelik yaşayan Gonca Vuslateri’nin katıldığı İbo Show’daki “Hakan, Gonca Vuslateri sanıyordu içinden Cansever çıktı” sözlerine de çok kırıldığını ifade etti.

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