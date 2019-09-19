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Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu!

DİZİ HABERLERİ  | 19.09.2019 16:07 | Son Güncelleme

Cansu Dere'nin yeni sezonda yer alacağı proje belli oldu. Güzel oyuncu 'Ferhat ile Şirin' dizisiyle ekranlara gelecek.

Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu!

Güzel oyuncu Cansu Dere, bir kaç önce Fatih Aksoy ve Acun Ilıcalı'yla bir restoranda bir araya gelmiş ve bu buluşmadan bir dizi anlaşması çıkmıştı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Şu anda muhteşem üçlü buluştuk. Hayırlı olsun. Cansu Dere, Fatih Aksoy'un yapımcılığında çok güzel bir diziyle TV8 ekranlarında olacak" demişti.

Fakat bu buluşmadan bir süre sonra Cansu Dere'nin projeden ayrıldığı ortaya çıktı. Med Yapım sosyal medya hesaplarından "Cansu Dere ile yapılan bu anlaşma tarafların karşılıklı mutabakatı ile sonlandırılmıştır" şeklinde bir açıklamada bulundu.

YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU!

TV8'de yayınlanacak olan diziyle anlaşması iptal edilen Cansu Dere, ‘Ferhat ile Şirin’de rol almak üzere başka bir anlaşmaya vardı. Dizide Ferhat’ı Tolga Sarıtaş, Şirin’i ise Leyla Tanlar canlandıracak. ‘Ferhat ile Şirin’, Fox TV'de ekrana gelecek.

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