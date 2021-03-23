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Cansu Dere paylaştı! Günler sonra kavuştu...

23.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunculuğuyla her daim parmak ısırtan Cansu Dere, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir ödül töreninde "Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu" seçildi. Ödülü almaya gidemeyen oyuncu, günler sonra ödülüne kavuştu.

Cansu Dere paylaştı! Günler sonra kavuştu...

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'de başrol oynayan Cansu Dere, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen "2020 Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni"nde "yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu" seçildi.

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Ünlü oyuncu 11 Mart'ta düzenlenen törene katılamadı, ancak ödülü geçtiğimiz gün kendisine ulaştırıldı. Ödül aldığı için büyük bir mutluluk yaşayan oyuncu, ödülüyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Cansu Dere Instagram
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