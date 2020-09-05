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Cansu Dere ve Caner Cindoruk, Doctor Foster uyarlaması dizide rol alacak!

DİZİ HABERLERİ  | 05.09.2020 02:49 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu. BBC Studios ve Medyapım, BAFTA ödüllü Doctor Foster dizisinin Türk seyircisine uyarlanması için yaptıkları dizi lisans anlaşmasını duyurdular. Cansu Dere'nin yeni dizideki rol arkadaşı da ünlü oyuncu Caner Cindoruk oldu.

Cansu Dere ve Caner Cindoruk, Doctor Foster uyarlaması dizide rol alacak!

Sıla, Ezel ve Şahsiyet dizilerinde oynadığı rollerle hafızalara kazınan Cansu Dere, iddialı bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Doctor Foster dizisinin yerli uyarlaması olacak olan dizide Cansu Dere ve Caner Cindoruk başrolleri paylaşacak.

Dizinin çekimleri bu ay başlayacak ve Ekim 2020’de Türkiye’de Kanal D’de yayınlanacak. Dizinin diğer oyuncu kadrosunun ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

cansu

GÜNEY KORE'DE EN YÜKSEK REYTİNGLİ DİZİ OLDU

BBC Studios, daha önce Doctor Foster formatını Hindistan, Fransa ve Rusya’ya lisanslamış, ayrıca Güney Kore’ye de lisanslanan dizi (yerel ismiyle The World of the Married), Güney Kore’de yayınlanan en yüksek reytingli kablolu televizyon dizisi oldu.

Orijinali Mike Bartlett tarafından kaleme alınan ve yapımcılığını Drama Republic’in üstlendiği psikolojik gerilim türünde olan dizi, kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor.

"ASLA PES ETMEYEN BİR KADININ HİKAYESİ"

Medyapım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksoy dizi hakkında bilgi vererek, “Kurban olmayı kabullenmeyen ve asla pes etmeyen bir kadının hikayesini anlatmak beni çok heyecanlandırıyor. Anne'den sonra ikinci kez birlikte çalışacağım Cansu Dere’nin bu karakteri çok başarılı bir şekilde hayata geçireceğine inanıyorum. Dünyanın önde gelen drama uzmanı BBC ile olan ortaklığımızdan dolayı son derece mutluyuz ve bu ortaklığın uzun soluklu olması ve dünya çapında büyük başarılar getirmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.


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