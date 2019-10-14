MAGAZİN

Cansu Dere ve Tolga Sarıtaş, Ferhat ile Şirin için buluştu!

DİZİ HABERLERİ  | 14.10.2019 16:40 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de dizi anlaşması yapan ve son anda iptal eden Cansu Dere yeni dizisi Ferhat ile Şirin için hazırlıklara başladı. Cansu Dere rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile okuma provasına katıldı.

Cansu Dere ve Tolga Sarıtaş, Ferhat ile Şirin için buluştu!

Efsanevi aşk hikayesi “Ferhat ile Şirin”, modern bir aşk masalı olarak yeniden tasarlandı. Yapımını O3 Medya ile Artistanbul’un üstlendiği 'Ferhat ile Şirin', çok yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul’un tarihi dokusunu fon olarak kullanacak dizi için çalışmalar büyük bir titizlikle
devam ederken, projeden ilk kareler oyuncuların ilk kez bir arada oldukları okuma provalarından geldi.

ferhatilesirin-okuma-provalari1

Yönetmen Mehmet Ada Öztekin ile oyuncular Tolga Sarıtaş, Leyla Tanlar ve Cansu Dere okuma provalarında ekibin diğer üyeleri ile bir araya geldi.

ferhatilesirin-okuma-provalari135

ÇEKİMLER ÇOK YAKINDA BAŞLIYOR!

Çok yakında İstanbul’da çekimleri başlayacak dizide aşk başrolde olacak, “Ferhat ile Şirin” izleyiciye aşkın acısını, sevincini, nefretini, tutkusunu, ihaneti ve intikamı bir arada attıracak.

ferhatilesirin-okuma-provalari13

FERHAT İLE ŞİRİN'İN KONUSU

Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir. Onlarınki imkânsız bir aşkın hikayesi.

Ferhat ile Şirin’in büyülü, masalsı aşkının imkansızlığı, Banu’nun tutkulu aşkıyla sağlanacak. Banu, Şirin ve Ferhat arasındaki bağın gücü Ferhat-Şirin aşkının önündeki en büyük engel olacak.

PARTNERAnnesinin izinde!Annesinin izinde!
Çukur ekrana ara verdi!Çukur ekrana ara verdi!
Savaşçı'da Kılıç Timi böyle geri döndü!Savaşçı'da Kılıç Timi böyle geri döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cansu dere ferhat ile şirin tolga sarıtaş

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbullu Gelin'de Esma'nın son hali şoke etti!

İstanbullu Gelin'de Esma'nın son hali şoke etti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur dizisine milli maç molası! Çukur 72. yeni bölüm bu akşam var mı? Show TV 14 Ekim Pazartesi yayın akışı

Çukur ekrana ara verdi!

Savaşçı 78. yeni bölüm fragmanı yaynlandı! Kılıç Timi, Markus'a karşı intikam peşinde! Savaşçı 77. son bölüm izle

Savaşçı'da Kılıç Timi böyle geri döndü!

Azize'nin çekimleri başladı! İşte ilk kareler! Azize dizisi oyuncuları kimler?

Azize'nin çekimleri başladı! İşte ilk kareler!

Aşk Ağlatır 7. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Yusuf ve Ada aşk sarhoşu! Aşk Ağlatır 6. son bölüm izle!

Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanında romantik sahneler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Altan'dan Hızır, Alpaslan ve İlyas'a işkence!

EDHO'da Hızır'a büyük şok!

Murat Yıldırım'ın dizisi Ramo'ya flaş transfer! Ramo dizisi oyuncuları kimler?

Murat Yıldırım'ın yeni dizisine flaş transfer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.