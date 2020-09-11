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Cansu Kurtçu: Fettah bana yedi kere evlenme teklifi etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 15:17 | Son Güncelleme

Şarkıcı Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu, önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekanda evliliklerinin altıncı yılını kutladı. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kurtçu, "Fettah bana yedi kere evlenme teklifi etti" dedi

Cansu Kurtçu: Fettah bana yedi kere evlenme teklifi etti

Şarkıcı Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu, önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekanda evliliklerinin altıncı yılını kutladı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; yaklaşık 10 kişilik arkadaş grubuyla eğlenen ikili, çıkışta objektiflere poz verdi.

Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Fettah Can, "Altı yıl şöyle geçti; ilk üç yılımız şahane, sonra üç yıl çocuklarla daha şahane..." ifadelerini kullandı.

Kurtçu ise eşinin kendisine yedi kez evlenme teklifinde bulunduğunu söyledi.
Cansu Kurtçu, konuyla ilgili "Fettah bana sağ olsun yedi kere evlenme teklifi etti. Yedinci teklifinde artık evlenelim diye işler sebep oldu" şeklinde konuştu.


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