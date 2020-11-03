Cansu Melis Karakuş koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekrana gelen Cansu Melis Karakuş kötü haberi duyurdu. Koronavirüse yakalanan güzel oyuncu, hastalığı nedeniyle ‘7 Melek’ filmindeki başrolü kaçırdı.

Juli Sanat’ın yapımcılığını üstlendiği ‘7 Melek’ adlı filmde başrol oynamaya hazırlanan Karakuş, okuma provasına çıkmayı planlıyordu. Ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Karakuş'un evde tedavisine başlandı.

Film çekimleri kısa süre içinde başlatacağı için de Murat Onbul’un yöneteceği film için Cansu Melis Karakuş'un yerine oyuncu arayışları başladı. Filmde Tuğba Melis Türk ile Öznur Serçeler de rol alıyor. (tv100

