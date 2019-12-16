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Cansu Taşkın, lüks aracıyla kaza yaptı! Arabası pert oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 16:39 | Son Güncelleme

Ünlü model Cansu Taşkın, dün gece lüks otomobiliyle kaza yaptı. Aracı elektrik direğine çarparak Taşkın, ölümden döndü.

Cansu Taşkın, lüks aracıyla kaza yaptı! Arabası pert oldu

Dünyanın en ünlü futbolcuları arasında yer alan Christiano Ronaldo ile Instagram üzerinden mesajlaştığı haberleriyle gündeme gelen Cansu Taşkın, Ferrari marka otomobiliyle trafik kazası geçirdi.

Paylaşımları binlerce beğeni alan ünlü model, İstanbul'un Florya ilçesinde ölümden döndü. Lüks Ferrari marka aracıyla gece dışarı çıkan Taşkın, lastiklerin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve elektrik direğine çarptı. Habertürk'ün haberine göre, otomobil kullanılamaz hale gelirken Taşkın ise hastaneye kaldırıldı.

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"VERİLMİŞ SADAKAM VARMIŞ"

Cesur model, korku dolu anlarını anlattı. Manken, "Virajı dönerken lastik patladı. Yerler de ıslak olunca direğe çarptım. Verilmiş sadakam varmış" dedi.


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
arabanın anasını ağlatmış yazık günah ya sana değilde arabaya acıdım
SANA DEĞİLDE ARABAYA ACIDIM
sen böyle yjobazlıga devam edersen başına çok şey gelir
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