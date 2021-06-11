Cansu Tosun'dan iddialı paylaşım! Hayran bıraktı

Bir yılda doğum kilolarından kurtulan güzel oyuncu paylaşımlarıyla çok konuşuldu.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'Marsel'in annesi gerçekten sen misin?', 'Nasıl bu kadar çabuk kilo verdiniz?' şeklinde yorumlar yapıldı.