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Cansu Tosun'dan iddialı paylaşım! Hayran bıraktı

11.06.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkan Kolçakköstendil’in oyuncu eşi Cansu Tosun’dan bikinili pozlar geldi. Tosun’un doğum sonrası kilolarından tamamen kurtulduğu gözlendi. Güzel oyuncu renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Rol aldığı 'Çukur' dizisi final yapınca Erkan Kolçakköstendil ve ailesi soluğu Antalya'da aldı.

Yoğun geçen sezonun stresini atan çift denize girip güneşlendi. Geçtiğimiz temmuz ayında oğlu 'Marsel'i kucağına alan Tosun, fit görüntüsüyle dikkat çekti.
Bir yılda doğum kilolarından kurtulan güzel oyuncu paylaşımlarıyla çok konuşuldu.
Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'Marsel'in annesi gerçekten sen misin?', 'Nasıl bu kadar çabuk kilo verdiniz?' şeklinde yorumlar yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Cansu Tosun Erkan Kolçak Köstendil
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