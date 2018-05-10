Çapkınlığıyla tanınan Eser Yenenler'den şaşırtan karar

Sosyetik güzel Dila Tarkan ile ayrılan Eser Yenenler, iki aydır 2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız ile birliktelik yaşıyor.

Sözcü'nün haberine göre, ikilinin seneye dünyaevine gireceği iddia edildi.

Eser Yenenler'in yakın çevresine ''Berfu bana çok iyi geldi, onun sayesinde sigarayı ve gece hayatını bıraktım'' dediği konuşuluyor.

KREDİYLE TATİLE YOLLAMIŞTI

Eser Yenenler 2016 yılında sosyetik güzel Dila Tarkan'la aşk yaşamıştı. Hatta o dönemde parasız olmasına rağmen sosyetik sevgilisini Bali'ye tatile götürmek için banka kredisi çektiğini, ayrıldıktan sonra da borç ödediğini anlatmıştı.

