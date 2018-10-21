MAGAZİN

Cara Delevingne'den maymun maskeli protesto

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.10.2018 14:33 | Son Güncelleme

Ünlü süper model Cara Delevingne, kendisini görüntülemek isteyen muhabirleri engellemek için yüzün pembe bir peluş maymun yerleştirdi.

Cara Delevingne'den maymun maskeli protesto

Ünlü süper model Cara Delevingne, önceki gün New York’ta objektiflere takıldı.

26 yaşındaki İngiliz model, kendisini görüntülemek isteyen muhabirleri engellemek için ilginç bir yöntem buldu.

,iVBMI6zLV0aibx3dQrrVCQ

Delevingne, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Ashley Benson’la Greenwich Hotel’den ayrılırken, yüzünü pembe bir peluş maymunla örttü.

Yüzündeki maskeyi hiç çıkarmayan ünlü model, Benson’la ilişkilerine dair sorulara yanıt vermedi.

BGUS_1374572_001

Pretty Little Liars dizisi yıldızı olan 28 yaşındaki Brenson da gülerek Delevingne’in arkasından yürüdü.

Delevingne’in maskesi, etraftakileri de güldürdü.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bergen'i oynayacak olan Serenay Sarıkaya'nın hayali gerçek oluyorBergen'i oynayacak olan Serenay Sarıkaya'nın hayali gerçek oluyor
Iggy Azalea gece pozuyla olay olduIggy Azalea gece pozuyla olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cara Delevingne Cara Delevingne maske

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pascal Nouma gerildi! 'Sevgilim evli'

Pascal Nouma gerildi! 'Sevgilim evli'

Defne Samyeli: Evlilik olursa duyarsınız

Defne Samyeli: Evlilik olursa duyarsınız

Bergen'i oynayacak olan Serenay Sarıkaya'nın hayali gerçek oluyor

Bergen'i oynayacak olan Serenay Sarıkaya'nın hayali gerçek oluyor

Iggy Azalea gece pozuyla olay oldu

Iggy Azalea gece pozuyla olay oldu

Hazar Ergüçlü anne olmak istiyor!

Hazar Ergüçlü anne olmak istiyor!

Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.