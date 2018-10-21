Cara Delevingne'den maymun maskeli protesto

Ünlü süper model Cara Delevingne, önceki gün New York’ta objektiflere takıldı.

26 yaşındaki İngiliz model, kendisini görüntülemek isteyen muhabirleri engellemek için ilginç bir yöntem buldu.

Delevingne, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Ashley Benson’la Greenwich Hotel’den ayrılırken, yüzünü pembe bir peluş maymunla örttü.

Yüzündeki maskeyi hiç çıkarmayan ünlü model, Benson’la ilişkilerine dair sorulara yanıt vermedi.

Pretty Little Liars dizisi yıldızı olan 28 yaşındaki Brenson da gülerek Delevingne’in arkasından yürüdü.

Delevingne’in maskesi, etraftakileri de güldürdü.

