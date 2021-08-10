Cara Delevingne şimdi de pantolonunu indirip iç çamaşırını gösterdi

Eski kız arkadaşı Ashley Benson ile aldıkları BDSM koltuğundan, cinsel organını açık artırma ile satışa çıkartmasına kadar sansasyon yaratma konusunda oldukça başarılı olan Cara Delevingne son paylaşımlarıyla da dikkat çekmeyi başardı.

Ünlü model son olarak Instagram hesabında paylaştığı çırılçıplak fotoğraf ile görenleri epey şaşırtmıştı. Çıplak fotoğraf ve vibratörlü pozdan sonra Cara Delevingne bu sefer de Carnival Row setinden paylaşım yaptı.

Cara Delevingne Instagram'da iç çamaşırlarını göstermek için pantolonunu indirdi.



