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Cara Delevingne son haliyle sevenlerini korkuttu! Akıllara Amy Winehouse geldi

08.09.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cara Delevingne son görüntüsüyle herkesi şoke etti. Jay Z’nin Puma isimli özel jetiyle Londra’ya dönerken görüntülenen Cara Delevingne'in darmadağınık hali sevenlerini üzdü. Kaynaklara göre; ünlü modelin ailesi müdahaleyi düşünüyor. Ünlü modelin son halini görenlerin aklına ise erken yaşta ölen Amy Winehouse geldi.

Cara Delevingne son haliyle sevenlerini korkuttu! Akıllara Amy Winehouse geldi

Cara Delevingne, son zamanlardaki görüntüleriyle adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz hafta Burning Man Festivali'ne katılan Cara Delevingne daha sonra dağınık bir halde ve günlerdir banyo yapmadan görüntülenmişti.

Model ve oyuncuyla ilgile gelen son görüntüler ise korkutucu... Burning Man’den Los Angeles’a dönen Cara Delevingne kendini kaybetmiş ve hareketlerini kontrol edemez bir halde görüntülenmiş.

Ekran Alıntısı

Jay Z’nin Puma isimli özel jetiyle Londra’ya dönerken görüntülenen Cara Delevingne'nin videosu sosyal medyanın gündeminde.

AİLESİ HAREKETE GEÇTİ

Burning Man’de Cara’yı görenler neredeyse hiçbir şey yemediğini ve çok kilo verdiğini iddia ediliyor. Dünyaca ünlü markalarla podyuma çıkan modelin bu hali tartışılırken ünlü ismin ailesinin müdahale düşündüğü de konuşuluyor.

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Modele yakın bir kaynak ise "Fotoğrafların komik olduğunu düşünecek - hayatını yaşama biçiminde yanlış bir şey olmadığını düşünüyor ve kesinlikle iyi olduğunu söylüyor" dedi.

Cara Delevingne'yi görenlerin aklına alkol ve uyuşturucu sorunları yaşayan ve erken yaşta ölen Amy Winehouse geldi.

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Cara Delevingne ele turu
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