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Cara Delevingne: Uyurken mutlaka...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 16:56 | Son Güncelleme

Cara Delevingne, bir dergiye verdiği röportajda negatif durumlarla nasıl başa çıktığını anlattı. Sağlık konusunda uzmanların sözünden çıkmamaya çalışan ünlü model, uyurken mutlaka cep telefonunu uçak moduna alıyor.

Cara Delevingne: Uyurken mutlaka...

En son Amazon Prime yapımı Carnival Row adlı dizide Orlando Bloom ile başrolü paylaşan Cara Delevingne, Elle dergisine konuk oldu. Dizide Vignette Stonemoss karakterine hayat veren Cara Delevingne, hem diziden hem de özel yaşamından bahsetti.

Çevresinde oluşan negatif durumlardan oldukça etkilenen İngiliz model, her sabah ve akşam beş dakikalığına bile olsa yoga ve meditasyon yaparak bu durumlarla başa çıktığını söyledi.

Uyku saatlerinde telefonunu da mutlaka uçak moduna aldığın belirten Cara Delevingne, “Radyo dalgaları yayıldığında uykumu alamıyorum. Mesajlaşarak uyuduğum gecelerin sabahında yorgun uyanıyorum” açıklamasını yaptı.

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