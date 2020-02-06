Cara Delevingne: Uyurken mutlaka...

En son Amazon Prime yapımı Carnival Row adlı dizide Orlando Bloom ile başrolü paylaşan Cara Delevingne, Elle dergisine konuk oldu. Dizide Vignette Stonemoss karakterine hayat veren Cara Delevingne, hem diziden hem de özel yaşamından bahsetti.

Çevresinde oluşan negatif durumlardan oldukça etkilenen İngiliz model, her sabah ve akşam beş dakikalığına bile olsa yoga ve meditasyon yaparak bu durumlarla başa çıktığını söyledi.

Uyku saatlerinde telefonunu da mutlaka uçak moduna aldığın belirten Cara Delevingne, “Radyo dalgaları yayıldığında uykumu alamıyorum. Mesajlaşarak uyuduğum gecelerin sabahında yorgun uyanıyorum” açıklamasını yaptı.

