Cardi B banyo trendinde tarafını seçti! "Kaşıntı verir"

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, ünlüler dünyasında bir süredir devam eden banyo tartışmasına katıldı. Geçtiğimiz haftalarda ünlü isimler banyo alışkanlıklarını açıklarken, aralarından bazıları fazla banyo yapmadıklarını söyleyerek şaşırtmıştı.

28 yaşındaki Amerikalı rap şarkıcısı, Twitter üzerinden banyo konusundaki fikrini paylaştı. Buna göre, Cardi B’nin de banyo sevenler grubunda olduğu anlaşıldı. Cardi B, “Banyo yapmadığını söyleyenlere de ne oluyor? Bu kaşıntı verir” yorumunu yaptı.

