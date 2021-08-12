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Cardi B banyo trendinde tarafını seçti! "Kaşıntı verir"

12.08.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde ünlüler dünyasında banyo yapma tartışması sürüyor. Bazıları çok sık banyo yapmanın gereksiz olduğunu söyleyerek şaşırtırken, bazıları da tam bir su kuşu olduklarını ima etti. Ünlü rap şarkıcısı Cardi B de safını açıkladı.

Cardi B banyo trendinde tarafını seçti! "Kaşıntı verir"

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, ünlüler dünyasında bir süredir devam eden banyo tartışmasına katıldı. Geçtiğimiz haftalarda ünlü isimler banyo alışkanlıklarını açıklarken, aralarından bazıları fazla banyo yapmadıklarını söyleyerek şaşırtmıştı.

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28 yaşındaki Amerikalı rap şarkıcısı, Twitter üzerinden banyo konusundaki fikrini paylaştı. Buna göre, Cardi B’nin de banyo sevenler grubunda olduğu anlaşıldı. Cardi B, “Banyo yapmadığını söyleyenlere de ne oluyor? Bu kaşıntı verir” yorumunu yaptı.

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Cardi b
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