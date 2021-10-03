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Cardi B defileye damga vurdu! Herkes ona baktı

03.10.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balenciaga defilesine katılan ünlü rap şarkıcısı Cardi B, dev şapkasıyla kırmızı halının en dikkat çeken ismi oldu.

Cardi B defileye damga vurdu! Herkes ona baktı

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balenciaga defilesine ünlü yıldızlar akın etti.

Fransa’nın başkentindeki Theatre Du Chatelet’te düzenlenen defilenin seyircileri arasında en dikkat çeken isim ünlü rap şarkıcısı Cardi B oldu.

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Defileye, kendisi gibi ünlü bir rap şarkıcısı olan eşi Offset ile katılan Cardi B, kıyafet seçimiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Cardi B, Balenciaga kırmızı halısında dev şapkasıyla dikkat çekti.

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Eylül ayı başında ikinci çocuğunu dünyaya getiren 28 yaşındaki Amerikalı yıldız, doğum sonrası ilk kırmızı halı geçidini, yine Paris’teki Thiery Mugler sergisinin açılışında gerçekleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cardi b
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