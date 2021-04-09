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Cardi B evinin banyosunda defile yaptı

09.04.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, iç çamaşırıyla kendi banyosunda defile yaptığı anları paylaştı.

Grammy Ödüllü rapçi Cardi B yine gündem oldu. Geçtimiz günlerde kocası Offset ile ilk kez kayıt yaptığı Um Yea şarkısı hakkında daha önce söylemediği bir itirafta bulunmuştu.

Cardi B; şarkının kaydı başarılı bir şekilde sona erdikten hemen sonra seviştiklerini itiraf etmiş ve gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı şimdi de evinin banyosunda kendi defilesini yaptı.

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Kıvrımlarını sergileyen Cardi B iç çamaşırlı hallerini paylaşmaktan çekinmedi. Ünlü şarkıcının sınırları zorladığı bu anlar fazlasıyla beğeni ve yorum aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Cardi b
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