Cardi B evinin banyosunda defile yaptı

Grammy Ödüllü rapçi Cardi B yine gündem oldu. Geçtimiz günlerde kocası Offset ile ilk kez kayıt yaptığı Um Yea şarkısı hakkında daha önce söylemediği bir itirafta bulunmuştu.

Cardi B; şarkının kaydı başarılı bir şekilde sona erdikten hemen sonra seviştiklerini itiraf etmiş ve gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı şimdi de evinin banyosunda kendi defilesini yaptı.

Kıvrımlarını sergileyen Cardi B iç çamaşırlı hallerini paylaşmaktan çekinmedi. Ünlü şarkıcının sınırları zorladığı bu anlar fazlasıyla beğeni ve yorum aldı.



