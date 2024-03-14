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Cardi B'nin pozlarına Instagram'dan sansür! Çözümü sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.03.2024 11:45
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Ünlü rap şarkıcısı Cardi B gerek paylaşımları gerek lüks yaşantısı gerekse özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Rapçi son olarak albüm kapağı yüzünden Instagram'da sansür yedi ama pes etmedi.

Cardi B'nin pozlarına Instagram'dan sansür! Çözümü sosyal medyayı salladı

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B'nin her paylaşımı olay olmaya devam ediyor. Açıklamaları, lüks yaşantısı ve iddialı seçimleriyle dikkat çeken rapçi bu sefer de pozlarıyla gündemde.

Instagram tarafından sansüre uğramasına rağmen pes etmeyen Cardi B yakında çıkacak single'ı için meydan okurcasına tamamen çıplak iki alternatif kapak yayınladı.

Cardi B'nin pozları Instagram tarafından, 'takipçi olmayanların' erişimine anında sınırlandı.

Ekran Alıntısı

Instagram'da 168 milyon takipçiye sahip olan rapçi pozları yeniden paylaşarak 'Hey arkadaşlar, kapağım çıplaklık nedeniyle sansürlendi, bu yüzden paylaşırsanız çok sevinirim. Tüm sevginiz için çok teşekkür ederim!' dedi.

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Cardi B sansürlenen pozlarını kendisi fotoşopla kapadı ve o pozlar sosyal medyayı salladı.

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