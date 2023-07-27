Cardi B o soruyla çılgına döndü! Küfürler yağdırdı

Rihanna, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Miranda Kerr, Ariana Grande gibi güzellik markası olan ünlüler arasına katılan Cardi B lüks yaşantısı ve sosyal medyada yaptığı müstehcen yorumlarla tanınıyor.

Adından sık sık söz ettiren rapçi yine şoke etti.

Cardi B, albümünün ne zaman geleceğini soran hayranlara saldırdı, tepki alınca tweet’leri kısa sürede sildi.

Şarkıcı gelen sorunun ardından hayranlarına öyle sözler söyledi ki görenler şaştı kaldı. “S..tir git, s..tük, hepinizi s....", "Üzerine ağlanacak bir albüm yok, git arabanı bir yere çarp s...tük" gibi küfürler yağdıran şarkıcıya tepki yağdı.

