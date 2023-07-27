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  4. Cardi B o soruyla çılgına döndü! Küfürler yağdırdı

Cardi B o soruyla çılgına döndü! Küfürler yağdırdı

27.07.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik sektörüne giren ünlüler kervanına katılan ünlü rap şarkıcısı Cardi B sosyal medyada verdiği yanıtlarla tanınıyor. Cardi B bu sefer iyice abarttı ve bir hayranına küfürler yağdırdı.

Rihanna, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Miranda Kerr, Ariana Grande gibi güzellik markası olan ünlüler arasına katılan Cardi B lüks yaşantısı ve sosyal medyada yaptığı müstehcen yorumlarla tanınıyor.

Adından sık sık söz ettiren rapçi yine şoke etti.

Cardi B, albümünün ne zaman geleceğini soran hayranlara saldırdı, tepki alınca tweet’leri kısa sürede sildi.

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Şarkıcı gelen sorunun ardından hayranlarına öyle sözler söyledi ki görenler şaştı kaldı. “S..tir git, s..tük, hepinizi s....", "Üzerine ağlanacak bir albüm yok, git arabanı bir yere çarp s...tük" gibi küfürler yağdıran şarkıcıya tepki yağdı.

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