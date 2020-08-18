Cardi B Türk yönetmenlerden Nurbanu-Safiye Sultan hikayesi istiyor!

Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatını konu edinen tarihi dizi Muhteşem Yüzyıl başarısını Ortadoğu’dan sonra tüm dünyaya yaymayı başardı. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi rap sanatçısı Cardi B’yi de hayranlarının arasına kattı. Muhteşem Yüzyıl’ın her bölümünü soluksuz izleyen ünlü rapçi Hürrem Sultan ve Nurbanu Sultan arasındaki çekişmeyi de Twitter’ın gündemine taşıdı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinin bölümlerini bitirdikten sonra Muhteşem Yüzyıl: Kösem’i izlemeye başlayan Cardi B Kösem Sultan ve Osmanlı padişahı I. Ahmed’in hikayesini de kısa sürede tamamladı. Osmanlı İmparatorluğuna hayranlığını dile getiren Cardi B yeni bir dizi arayışına girdi. Türk yönetmenlerine yeni Osmanlı dizisi için seslenen ünlü sanatçı Safiye Sultan’ın hikayesini istedi.

CARDİ B'NİN YENİ FAVORİSİ: SAFİYE SULTAN VE NURBANU SULTAN



Geçtiğimiz günlerde Türk yönetmenlere yeni dizi için çağrıda bulunan Cardi B, Twitter hesabından bir hayranın sorusunu yanıtladı. Hayranın Osmanlı İmparatoluğu ve sultanları hakkında yaptığı yoruma cevap veren Cardi B yeni favorilerini açıkladı.

Cardi B’nin Türklerden yeni Osmanlı İmparatorluğu dizisi istediği gönderisine cevap veren hayranın “Kim hakkında pembe dizi yapacaklar? Hürrem, Kösem belki de Safiye Hükümdarlığı... Ya da belki Turhan’ın Hükümdarlığı hakkında yaparlar”sözlerini yanıtladı.Cardi B yeni dizi için fikrini söyleyerek “Safiye’yi görmek isterim. Nurbanu’yla neler yaşadığını görün” ifadelerini kullandı.