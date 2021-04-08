Cardi B yine gündem oldu! 2 yaşındaki kızına dudak uçuklatan hediyeler

Grammy ödüllü rapçi Cardi B, geçtiğimiz günlerde iki yaşındaki kızı Kulture Kiari Cephus ile birlikte alışverişe çıktı. Küçük kızı için, ünlü moda markalarının imzasını taşıyan ürünler satın alan 28 yaşındaki Cardi B, bunları da sosyal medya hesabından paylaştı.

"KIZIM İÇİN YAPTIM"

Gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar olan Cardi B, eşi Offset'ten dünyaya gelen kızı Kulture için satın aldıklarını takipçilerine sergilerken "Alışveriş çılgınlığına kapıldım. Tanrı bana bu güzel bebeği bir nedenle verdi" diye yazdı.

Cardi B, kızına aldığı yedi tane el çantasını gözler önüne serdiği paylaşımında "Kendim için yaptığımdan daha fazla alışverişi kızım için yaptım" diye belirtti.

INSTAGRAM SAYFASI AÇTI

Cardi B, uğruna, sahip olduğu 84.5 milyon dolarlık servetinden avuç avuç para akıttığı küçük kızı Kulture ile ilgili olarak "Kulture'un akıllı ve kıvrak zekalı olmasını istiyorum. Onun kendisini "durdurulamaz" hissetmesini istiyorum. Onun mütevazı olmasını istiyorum" demişti.

Cardi B, kızı için bir Instagram sayfası açtı ve onun 1.7 milyon takipçisiyle de lüks hayatlarından bazı kesitler paylaşıyor.

