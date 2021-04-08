MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cardi B yine gündem oldu! 2 yaşındaki kızına dudak uçuklatan hediyeler

Cardi B yine gündem oldu! 2 yaşındaki kızına dudak uçuklatan hediyeler

08.04.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li ünlü rap şarkıcısı Cardi B, henüz iki yaşındaki kızı için dudak uçuklatan bir alışveriş yaptı. Ünlü rapçi, kızına aldığı ünlü markaların imzasını taşıyan çantaları sosyal medya hesabında paylaşıp "Tanrı bana bu güzel bebeği bir nedenle verdi" diye yazdı.

Cardi B yine gündem oldu! 2 yaşındaki kızına dudak uçuklatan hediyeler

Grammy ödüllü rapçi Cardi B, geçtiğimiz günlerde iki yaşındaki kızı Kulture Kiari Cephus ile birlikte alışverişe çıktı. Küçük kızı için, ünlü moda markalarının imzasını taşıyan ürünler satın alan 28 yaşındaki Cardi B, bunları da sosyal medya hesabından paylaştı.

1

"KIZIM İÇİN YAPTIM"

Gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar olan Cardi B, eşi Offset'ten dünyaya gelen kızı Kulture için satın aldıklarını takipçilerine sergilerken "Alışveriş çılgınlığına kapıldım. Tanrı bana bu güzel bebeği bir nedenle verdi" diye yazdı.

Cardi B’den edepsiz itiraf: 'Kayıttan hemen sonra seviştik'Cardi B’den edepsiz itiraf: 'Kayıttan hemen sonra seviştik'

Cardi B, kızına aldığı yedi tane el çantasını gözler önüne serdiği paylaşımında "Kendim için yaptığımdan daha fazla alışverişi kızım için yaptım" diye belirtti.

606dacf35542841a4423d1d5

INSTAGRAM SAYFASI AÇTI

Cardi B, uğruna, sahip olduğu 84.5 milyon dolarlık servetinden avuç avuç para akıttığı küçük kızı Kulture ile ilgili olarak "Kulture'un akıllı ve kıvrak zekalı olmasını istiyorum. Onun kendisini "durdurulamaz" hissetmesini istiyorum. Onun mütevazı olmasını istiyorum" demişti.

606dacf85542841a4423d1d7

Cardi B, kızı için bir Instagram sayfası açtı ve onun 1.7 milyon takipçisiyle de lüks hayatlarından bazı kesitler paylaşıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Sevgilisiyle romantik paylaşım!Sevgilisiyle romantik paylaşım!
Altay merak konusu oldu! Altay nereli?Altay merak konusu oldu! Altay nereli?
Anahtar Kelimeler:
Cardi b
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.