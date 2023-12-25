Çarkıfelek'in efsane hostesi Emel Özkızıltaş bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

İşte Benim Stilim adlı yarışmaya katıldıktan sonra Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyayı salladı. Bir süredir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Özkızıltaş'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Yer aldığı programlar sayesinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özkızıltaş, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Her paylaşımıyla olay olan ünlü ismin gönderileri binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Geçirdiği estetik operasyonla adeta bambaşka birine dönüşen Özkızıltaş'ın son haline; 'Ne kadar değişmişsin', 'Tanıyamadım', 'Çok başkasın' gibi yorumlar yapıldı.

Emel Özkızıltaş 1986 yılında dünyaya geldi. Asıl mesleği kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almasının ardından Kanal D ekranında yayımlanan Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim adlı programlarında ekrana çıktı.

İşte Benim Stilim yarışmasında 2014 yılında birinci olan Emel Özkızıltaş kısa bir süre Çarkıfelek programında da görev aldı.

Son olarak 2021 yılında Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bir hafta sunuculuk yaptı.









