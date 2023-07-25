Çarkıfelek'in hostesi Yasemin Koşal'ın son halini gören şaştı kaldı! 1983 Türkiye 2. güzeli yıllara meydan okuyor

Bir döneme damga vuran Çarkıfelek yarışmasında hostes olan Yasemin Koşal bu yarışma ile unutulmaz isimler arasında yerini aldı. Son hali gündem olan Koşal’ın fit görüntüsü dikkat çekti.

Tarık Tarcan yarışmanın sunucusuyken Çarkıfelek'te yer alan Koşal, Mehmet Ali Erbil'in sunuculuk döneminde de hosteslik yapmıştı.

1983 Türkiye İkinci Güzeli olan güzel isim bir dönemin ünlü modellerinden biriydi.

17 Haziran 1966 doğumlu olan Yasemin Koşal, iş insanı Mehmet Şumnu ile evlendi. 2004 yılına bir erkek çocuğu olan ünlü isim oğluna Kerem adını verdi.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Koşal'ın son halini görenler çok şaşırdı.



