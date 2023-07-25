MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çarkıfelek'in hostesi Yasemin Koşal'ın son halini gören şaştı kaldı! 1983 Türkiye 2. güzeli yıllara meydan okuyor

Çarkıfelek'in hostesi Yasemin Koşal'ın son halini gören şaştı kaldı! 1983 Türkiye 2. güzeli yıllara meydan okuyor

25.07.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem Tarık Tarcan'lı hem de Mehmet Ali Erbil'li Çarkıfelek'te hosteslik yapan Yasemin Koşal güzelliği ile hafızalara kazındı. Gözlerden uzak bir yaşam süren eski model Koşal'ın son halini görenler çok şaşırdı.

Bir döneme damga vuran Çarkıfelek yarışmasında hostes olan Yasemin Koşal bu yarışma ile unutulmaz isimler arasında yerini aldı. Son hali gündem olan Koşal’ın fit görüntüsü dikkat çekti.

çarkıfeler

Tarık Tarcan yarışmanın sunucusuyken Çarkıfelek'te yer alan Koşal, Mehmet Ali Erbil'in sunuculuk döneminde de hosteslik yapmıştı.

son2

1983 Türkiye İkinci Güzeli olan güzel isim bir dönemin ünlü modellerinden biriydi.

çarkıfelek hostesi yasemin koşalın son hali şoke etti

17 Haziran 1966 doğumlu olan Yasemin Koşal, iş insanı Mehmet Şumnu ile evlendi. 2004 yılına bir erkek çocuğu olan ünlü isim oğluna Kerem adını verdi.

yasemin-koşal

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Koşal'ın son halini görenler çok şaşırdı.

yasemin-koşalın-son-hali-şaşırttı

çarkıfelekin güzeller güzeli hostesi yasemin koşal şaşırttı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O sahneye tepki gösterdi! Senariste olay sözlerO sahneye tepki gösterdi! Senariste olay sözler
Sevgilisini ilk kez paylaştı! Yaş farkı...Sevgilisini ilk kez paylaştı! Yaş farkı...
Şiddet iddialarını yalanlamıştı! O da suç duyurusunda bulundu Şiddet iddialarını yalanlamıştı! O da suç duyurusunda bulundu
Anahtar Kelimeler:
çarkıfelek Mehmet Ali Erbil ele ali erbil

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Böyle sanat görülmedi! Sarkan derisini öyle bir hale getirdi ki...

Böyle sanat görülmedi! Sarkan derisini öyle bir hale getirdi ki...

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Günün Videosu

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.