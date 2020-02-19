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Caroline Flack'ın ölüm sebebi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 14:35 | Son Güncelleme

İngiltere'de geçen hafta yaşamını yitiren ünlü sunucu Caroline Flack'ın ölüm sebebi ortaya çıktı. 40 yaşındaki sunucunun kendini asarak intihar ettiğini açıklandı.

Caroline Flack'ın ölüm sebebi ortaya çıktı

İngiltere'de bekar erkek ve kadınların aynı evde yaşadığı yarışma programı Love Island'ın sevilen sunucusu Caroline Flack’ın ölümü sonrasında flaş bir gelişme yaşandı. Hafta sonunda evinde ölü bulunan ünlü sunucunun otopsi raporu ana hatlarıyla bugün açıklandı.

Aşk Adası'nın ünlü sunucusu Caroline Flack intiharı sonrası şoke eden detaylarAşk Adası'nın ünlü sunucusu Caroline Flack intiharı sonrası şoke eden detaylar

İngiliz basınının son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde, Flack’ın kendisini asarak intihar ettiği belirtildi. Mahkemeye sunulan raporda, “Polis ihbar üzerine eve gitti. Orada bir kadının sırt üstü yattığını gördü. Kadın açıkça kendini asmıştı. Olay yerine ambulans geldi ve ilk yardım ekipleri müdahale etti fakat Cumartesi günü 14:36’da yaşamını yitirdi” ifadesi yer aldı.

Yetkililer otopsi raporunun 5 Ağustos’ta açıklanacağını duyurdu.

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