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  4. Caroline Yılmaz 'Murat Boz çıplak dolaşıyor' dedi! Boz'dan jet açıklama

Caroline Yılmaz 'Murat Boz çıplak dolaşıyor' dedi! Boz'dan jet açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 14:20 | Son Güncelleme

Caroline Yılmaz, Caroline Show adlı programında komşu olduğunu iddia ettiği Murat Boz’un ev hallerini anlattı. Murat Boz'dan bu açıklamalara jet yanıt geldi.

Caroline Yılmaz 'Murat Boz çıplak dolaşıyor' dedi! Boz'dan jet açıklama

Caroline Yılmaz, TV 8,5’ta yayınlanan Caroline Show adlı programında Murat Boz ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Murat Boz ile komşu olduğunu söyleyen Caroline Yılmaz, “Murat Boz’un ev hallerini çok sık şahit oluyorum. Evde sık sık arkadaşlarıyla parti veriyor. Üstü çıplak dolaşıyor, buzdolabının kapısını açıp elma alıp yiyor. Sonra kahve içiyor, geriniyor, esniyor” dedi.

Murat Boz ‘Evinde üstü çıplak dolaşıyor’ iddiasına hemen yanıt verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir magazin programında kendisine yöneltilen iddialara açıklık getiren Boz şunları yazdı:

muratboz-instagram

"Oturduğum ev 5 kattır. Yan komşum çok değerli bir müzisyen arkadaşım ve ailesi... Maksatlı ve baştan sonra yalan olan bu açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz."


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Anahtar Kelimeler:
Caroline yılmaz, Murat Boz,

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