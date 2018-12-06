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Çarpışma 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çarpışma'da Kadir Zeynep'in kızını buldu mu?

DİZİ HABERLERİ  | 06.12.2018 23:48 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 4. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çarpışma 4. yeni bölümden yayınlanan ilk sahnesinde, ev hapsiyle cezalandırılan Zeynep, evine gelen Kadir'i görünce heyecanlanıyor. Zeynep’in, Kadir’e ‘Ne olur artık bana iyi bir haber ver’ diyerek, Kadir’den gelen tepki ile ona sarılması, “Kadir Aylin’i buldu mu?” sorusunu akıllara getirdi. Zeynep’in ‘Aylin’i bulacağını biliyordum!’ sözüne, Kadir’in ne cevap vereceği ise merak konusu oldu. İşte Çarpışma yeni bölüm fragmanı.

Çarpışma 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çarpışma'da Kadir Zeynep'in kızını buldu mu?

KADİR, AYLİN’İ BULDU MU?
Show TV’nin her hafta daha da artan heyecanı, yüksek temposu ve çarpıcı sahneleriyle izleyicilerini ekrana kilitleyen Ay Yapım imzalı dizisi ‘Çarpışma’nın merakla beklenen 4. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Artık kızının yanında olmadığı tek bir saniyeye bile sabredecek gücü kalmayan Zeynep’in, Kadir’e ‘Ne olur artık bana iyi bir haber ver’ diyerek, Kadir’den gelen tepki ile ona sarılması, “Kadir Aylin’i buldu mu?” sorusunu akıllara getirdi. Zeynep’in ‘Aylin’i bulacağını biliyordum!’ sözüne, Kadir’in ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle 13 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA’NIN 3. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
‘Çarpışma’ bu akşam heyecan dolu 3. bölümüyle ekrana geldi. Zeynep’ten kızını kaçıranın Veli olduğunu öğrenen Kadir Adalı, seri ve şok baskınlar düzenleyerek Veli’ye ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Zeynep elektronik kelepçeyle ev hapsine alınırken, ihanet şüphesine düşen Kerem, Yakup ve Meral’in peşine düştü. Cemre de kendisini yaralayan ve aracına çarpan Kerem’in resmini emniyette Kadir’e gösterince şok olan Adalı, eliyle koymuş gibi Kerem’i buldu. Belma’yı yakalayan Yakup, videoya karşılık yüklüce bir para isteyerek Demir ve Belma’yı büyük bir çıkmaza sürükledi. Teşhis için Kerem’le yüzleşmek isteyen Cemre cevabını en çok merak ettiği ‘neden geri döndün?’ sorusunu Kerem’e sorunca, Kerem’in cevabı karşısında ise buz kesti. Belma’nın videosunu Cemre’ye anlatan Kerem, kendisini hapishaneden çıkarmasına karşılık videoyu Cemre’ye verebileceğini söyledi. Çocuk Esirgeme Kurumu’na giden Adalı karşısında Veli’yi bulurken, ikilinin yüzleşmesi heyecanı yükseltti. Annesini bulmak için polis olan Kadir Adalı’yı can evinden vuran ve annesiyle ilgili bir şey bildiğini düşündüren Veli, istediğini almıştı. Peki Veli, Adalı’nın annesiyle ilgili ne biliyordu?

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.


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