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Çarpışma'da Adem Kadir'i vurdu mu? Çarpışma dizisi 10. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 15.02.2019 03:10 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisi 10. son bölümüyle ekrana geldi. Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu ve Onur Saylak'ın başrollerde oynadığı Çarpışma'nın 10. son bölümünde, Kadir Zeynep'e Sevgililer Günü sürprizi yaptı ve çiçek aldı. Çarpışma son bölüm finalinde ise Kadir, aralarındaki hainin Adem olduğunu anladı. Adem ise Adalı'nın kafasına silah dayadı. İşte Çarpışma 10. son bölümde yaşananlar ve final sahesi.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çarpışma, 10. son bölümüyle 14 Şubat Perşembe akşamı ekrana geldi. Çarpışma son bölümde, Adem, Yakup ve adamları Veli’nin isteğiyle soygun yapıyorlar. Soygundan çıkarken Adalı Adem’i görüyor ve peşlerine takılıyor. Adem iki kere kaybettiğini, birinin adının Pınar diğerinin ise Meltem olduğunu söylüyor. Adalı ikinci muhbirin Adem olduğunu öğreniyor. Adem, Adalı’nın kafasına silah dayıyor.

Haydar ile konuşan Adalı, emniyette Meltem dışında bir muhbirin daha olduğunu anlatıyor. Duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Haydar çalışanlarına soruşturma başlatacağını söylüyor. Adalı ise muhbiri kendisinin bulacağını, Veli ile tek bağlantısının o olduğunu belirtiyor.

ÇARPIŞMA’NIN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Veli’nin emri ile sevdiği kadını, Meltem’i öldüren Adem, Veli’ye çok öfkelidir ve her an patlayabilecek bir bomba kadar tehlikelidir. Kadir ve Kerem, yaralanan Meral’i hızla hastaneye yetiştirir. Meral’in ciddi bir yarası yoktur ve kısa sürede taburcu olur. Veli’nin emniyette ikinci bir muhbiri olduğunu anlayan Kadir, Haydar’dan diğer haini bulmak için izin ve yardım ister. Veli, Cansız’dan, ona parasını teslim etmezse infaz edileceğine dair çok ciddi bir mesaj alır. İyice köşeye sıkışmıştır. Parayı bulmak için çok tehlikeli bir plan yapar ve Yakup ile Cemil’i de maşa olarak kullanır. Veli, Zeynep’e telefonla ulaşır ve ona Kadir hakkında, Kadir’in dahi bilmediği çok büyük bir bilgi verir. Devamını anlatmak için de Aylin’i de alıp, yanına gelmesini ister. Kerem ile Cemre’nin ilişkileri hız kazanır. Ama önlerinde, biri büyük biri küçük, iki engel vardır: Selim ve Meral. Kadir de Zeynep’i kıskanmaya başlamıştır. Kadir’in bu halleri Zeynep’in içten içe hoşuna gider. Adalı’nın otomobili, kendisinin de içinde olduğu sırada, tanımadığı kişilerce kurşun yağmuruna tutulur. Bir yandan emniyetteki ikinci muhbirin, diğer yandan da köstebeğin üzerinden Veli’nin peşinde olan Adalı’nın şimdi, hiç tanımadığı yeni ve çok tehlikeli bir düşmanı daha vardır.

Yapımcılığını Ay Yapım/Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

ZEYNEP, ASİYE’NİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?
Asiye ve Zeynep’in sohbet ettikleri sahnede Zeynep, ondan Veli’yle ilgili bilgiler almaya çalışırken Asiye anlattıklarıyla Zeynep’i şaşırtıyor. Öfkeyle gelen, ikilinin konuşmasını bölen ve Asiye’ye “Ne işin var senin burada!” diyerek tepki gösteren Veli, Zeynep’in şüphelerini üstüne çekerken, akıllara da “Zeynep, Asiye’nin Kadir’in annesi olduğunu öğrenecek mi?” sorusu geliyor.


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