Çarpışma'da Kadir ve Cansız baba oğul olduklarını öğreniyor mu? Çarpışma dizisi 15. yeni bölüm fragmanı izle!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 15. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kerem’in gözaltına alındığının, Cemre’yi arayıp veda edercesine sözler sarf ettiğinin, ne olup bittiğini anlamlandıramayan Cemre’nin ise kaygılandığının görüldüğü tanıtımda Zeynep ile konuşan Asiye’nin endişeli ve panik halleri dikkat çekiyor. Kadir’in, polislerle birlikte Asiye’nin evine girmek üzere olduğu anlarda heyecan artarken, Kadir ve Cansız’ın söz düellosu, Veli’nin de ‘Hadi öldürün birbirinizi!’ sözleri büyük merak uyandırıyor ve akıllara ‘Kadir ile Cansız karşı karşıya geldiler mi?’ sorusunu getiriyor.

ÇARPIŞMA’NIN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çarpışma 21 Mart Perşembe ekrana gelen 14. bölümünde Kadir, Zarif’le pazarlık yapabileceği bir detay yakaladı. Bunun Cansız’ın kurduğu bir pusu olduğundan habersiz olan Kadir, saati almak üzere bir kumarhaneye gitti. Kadir, kıran kırana bir kavganın ardından saati aldı ve mekandan çıktı. Bu anları Cansız ve Veli de gizlice izledi. Cansız’ın, Kadir’in kendi oğlu olduğunu öğrenmesinden endişe duyan Veli, büyük bir stres altına girdi. Bu gerçeğin ortaya çıkmasının kendi sonu olduğunu bilen Veli, Kadir’i bir an öldürmesi için Cansız’ı alttan alta kışkırttı. Kadir’in gücünü sınayan Cansız ise Veli’nin istediğinin tersine, onu adım adım ölüme götürecek bir plan yaptı.