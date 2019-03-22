MAGAZİN

Çarpışma'da Kadir ve Cansız baba oğul olduklarını öğreniyor mu? Çarpışma dizisi 15. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 22.03.2019 01:52 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarpışma yeni bölümde Kerem cinayet suçlamasıyla gözaltına alınırken, Cemre'yi arayarak veda ediyor. Kadir'in annesi Asiye ise, oğlu ile babası Cansız'ın karşı karşıya gelmesi nedeniyle büyük endişe yaşıyor. Kadir ve Cansız ise birbirlerine rest çekiyor. O anları izleyen Veli'nin ise 'Hadi öldürün birbirinizi' sözleri dikkat çekiyor. Peki Kadir ve Cansız arasında neler olacak? İşte Çarpışma 15. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 15. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kerem’in gözaltına alındığının, Cemre’yi arayıp veda edercesine sözler sarf ettiğinin, ne olup bittiğini anlamlandıramayan Cemre’nin ise kaygılandığının görüldüğü tanıtımda Zeynep ile konuşan Asiye’nin endişeli ve panik halleri dikkat çekiyor. Kadir’in, polislerle birlikte Asiye’nin evine girmek üzere olduğu anlarda heyecan artarken, Kadir ve Cansız’ın söz düellosu, Veli’nin de ‘Hadi öldürün birbirinizi!’ sözleri büyük merak uyandırıyor ve akıllara ‘Kadir ile Cansız karşı karşıya geldiler mi?’ sorusunu getiriyor.

ÇARPIŞMA’NIN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Çarpışma 21 Mart Perşembe ekrana gelen 14. bölümünde Kadir, Zarif’le pazarlık yapabileceği bir detay yakaladı. Bunun Cansız’ın kurduğu bir pusu olduğundan habersiz olan Kadir, saati almak üzere bir kumarhaneye gitti. Kadir, kıran kırana bir kavganın ardından saati aldı ve mekandan çıktı. Bu anları Cansız ve Veli de gizlice izledi. Cansız’ın, Kadir’in kendi oğlu olduğunu öğrenmesinden endişe duyan Veli, büyük bir stres altına girdi. Bu gerçeğin ortaya çıkmasının kendi sonu olduğunu bilen Veli, Kadir’i bir an öldürmesi için Cansız’ı alttan alta kışkırttı. Kadir’in gücünü sınayan Cansız ise Veli’nin istediğinin tersine, onu adım adım ölüme götürecek bir plan yaptı.

KEREM'E BÜYÜK KUMPAS!
Kerem, Demir ve Yakup’un kurduğu büyük kumpasın tam ortasına düştü. Zeynep, Kadir’in ne tepki vereceğini bilmeden Asiye ile onu yan yana getirdi. Zeynep’le buluşacağını zanneden Kadir, Asiye’yi de görünce geri döndü. Zeynep onu yakaladı ve annesi ile konuşması için ikna etti.

Çarpışma (5)

Kadir, Asiye’ye önce aklındaki kimi soruları sordu, Asiye cevapladı. Duygu dolu anların ardından Kadir ile Asiye, bir anne –oğul gibi gözyaşları içinde birbirlerine sarıldı. Kadir’in nefes aldığı her an ölüm kaygısıyla yaşayan Veli, Kadir ile Cansız’ı birbirlerine kırdıracak bir plan yaptı. Veli, Cansız’ı kendisi arayıp, Kadir’i de Asiye’nin yardımcısına aratıp, Asiye’nin kriz geçirdiği yalanıyla aynı anda Kadir ve Cansız’ı Asiye’nin evine gönderdi. Veli, polisi de arayıp Cansız’ın bulunduğu adresi polise ihbar etti. Aynı anlarda Asiye’nin evine gelen Kadir ile Cansız’ın karşı karşıya gelmesine ise ramak kaldı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

800 bin takipçisi vardı! İşkenceden tutuklandı800 bin takipçisi vardı! İşkenceden tutuklandı
Bir Aile Hikayesi dizisinde evlilik krizi!Bir Aile Hikayesi dizisinde evlilik krizi!
Kadın'da Pırıl Nezir'i öldürüyor mu?Kadın'da Pırıl Nezir'i öldürüyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çarpışma 15. Bölüm Fragman Çarpışma çarpışma 15. yeni bölüm izle Kıvanç Tatlıtuğ Elçin Sangu onur saylak

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Yasak Elma'da güldüren hata!

Yasak Elma'da güldüren hata!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zengin ve Yoksul'dan ilk fragman yayınlandı! Zengin ve Yoksul dizisi oyuncuları kimler?

Osman Sonant'ın yeni dizisinden ilk görüntüler!

Bizim Hikaye'de Fikri'ye kardeş darbesi! Bizim Hikaye 62. son bölüm izle!

Bizim Hikaye'de Fikri'ye kardeş darbesi!

Bir Aile Hikayesi'nde Reyhan ve Cem'in evliliğinde kriz! Bir Aile Hikayesi 3. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Bir Aile Hikayesi dizisinde evlilik krizi!

Kadın'da Pırıl Nezir'i öldürüyor mu? Kadın dizisi 55. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Kadın'da Pırıl Nezir'i öldürüyor mu?

İstanbullu Gelin'de Süreyya ve Faruk barışıyor mu? İstanbullu Gelin 77. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de Süreyya ve Faruk sürprizi!

Fox TV'den yeni doktor dizisi geliyor!

Fox TV'den yeni doktor dizisi geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.