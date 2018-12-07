Çarpışma'da Kadir ve Veli'nin büyük yüzleşmesi! 'Anneni buldun mu?' Çarpışma 3. son bölüm izle!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çarpışma 6 Aralık Perşembe akşamı 3. son bölümüyle ekrana geldi. Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak, Elçin Sangu, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz'ın başrollerde oynadığı Çarpışma'nın son bölümünde Kadir'in annesiyle ilgili sırrı merak konusu oldu. Veli’yi bulmak için her şeyin başladığı yere yani yetimhaneye dönen Kadir’in karşısına Veli çıktı. Parasını isteyen Veli kızı vereceğini söyled,. Kadir’e bu sefer kaybetmeyeceğini söyleyen Veli, Kadir’in öfkesi ile karşılaştı. Veli'nin Kadir'e 'Anneni bulmak için polis olacağını söylemiştin. Anneni buldum mu'? sözleri Kadir'i çıldırttı. Kadir’in öfkesi ise annesinden bahsetmesi ile katlandı. ‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle 13 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de! ÇARPIŞMA 4. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

‘Çarpışma’nın merakla beklenen 4. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Artık kızının yanında olmadığı tek bir saniyeye bile sabredecek gücü kalmayan Zeynep’in, Kadir’e ‘Ne olur artık bana iyi bir haber ver’ diyerek, Kadir’den gelen tepki ile ona sarılması, “Kadir Aylin’i buldu mu?” sorusunu akıllara getirdi. Zeynep’in ‘Aylin’i bulacağını biliyordum!’ sözüne, Kadir’in ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

ÇARPIŞMA’NIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zeynep’ten kızını kaçıranın Veli olduğunu öğrenen Kadir Adalı, seri ve şok baskınlar düzenleyerek Veli’ye ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Zeynep elektronik kelepçeyle ev hapsine alınırken, ihanet şüphesine düşen Kerem, Yakup ve Meral’in peşine düştü. Cemre de kendisini yaralayan ve aracına çarpan Kerem’in resmini emniyette Kadir’e gösterince şok olan Adalı, eliyle koymuş gibi Kerem’i buldu. Belma’yı yakalayan Yakup, videoya karşılık yüklüce bir para isteyerek Demir ve Belma’yı büyük bir çıkmaza sürükledi. Teşhis için Kerem’le yüzleşmek isteyen Cemre cevabını en çok merak ettiği ‘neden geri döndün?’ sorusunu Kerem’e sorunca, Kerem’in cevabı karşısında ise buz kesti. Belma’nın videosunu Cemre’ye anlatan Kerem, kendisini hapishaneden çıkarmasına karşılık videoyu Cemre’ye verebileceğini söyledi. Çocuk Esirgeme Kurumu’na giden Adalı karşısında Veli’yi bulurken, ikilinin yüzleşmesi heyecanı yükseltti. Annesini bulmak için polis olan Kadir Adalı’yı can evinden vuran ve annesiyle ilgili bir şey bildiğini düşündüren Veli, istediğini almıştı. Peki Veli, Adalı’nın annesiyle ilgili ne biliyordu?

Veli’yi aklından çıkaramayan Kadir, Veli ile hastanedeki anını hatırlıyor. Geçmişe dönen Kadir, Veli’nin kendisini tüm zaaflarından yararlanıp paramparça edeceğini söylediğini hatırlıyor. Veli Cevher’i köşeye sıkıştırmaktan kararlı olan Kadir'in, galeriden sonraki durağı restoran oluyor. Burada da istediği cevabı alamayan Kadir’in başvurduğu sorgu yöntemi biraz sert oluyor. Cevabı almakta kararlı olan Kadir mekan sahibinin kafasını akvaryuma sokup çıkartıyor. İstediği cevabı alamayınca ise mekan sahibini göz altına alıyor. Veli Cehver hakkında bir ipucu yakalayan Kadir, Veli’nin araç kiraladığı galeriye yanına polisleri de alıp gidiyor. İstediği bilgileri alamayan Kadir, galeri sahibinin Veli Cevher’i tanımadığını duyunca sinirlerine hakim olamayıp arabayla saldırıyor. Kadir, Galeriden silah ve cephane çıkınca herkesi gözaltına alıyor. Belma ve Demir’e şantaj yapıp para koparmak isteyen Yakup, Belma’nın bindiği asansöre binip o gece çektiği videoyu izletiyor. Videoyu izleyen Belma şok oluyor ama ikinci şoku Yakup’un 3 milyon istemesi ile yaşıyor.

Geceyi nezarette geçiren Zeynep’in aklına Aslı ile konuşması geliyor. Kadir’i bırakıp giden Zeynep döndükten sonra Aslı'ya pişman olduğunu söylüyor. Aslı’ya Kadir’i neden bıraktığını anlatan Zeynep, çocuğunun babasız büyümesini istemediği için gittiğini söylüyor. İstediği cevapları almakta kararlı olan Cemre bu kez de Kerem’in karşısına içeride çıkıyor. Kerem’e neden döndüğünü soran Cemre, aldığı cevaba şaşırsa da sertliğinden vazgeçmiyor. Cemre kalkıp giderken Kerem, Cemre’ye kendisini buradan çıkartması gerektiğini söyleyip o gece evde yaşananları anlatıyor. Kerem’den cevap almak isteyen Cemre avukat olarak yüzleşmek için Kerem’in karşısına çıkıyor. Kerem’i tehdit eden Cemre, Kerem’den gelen seni gördüğüme sevindim cevabı ile kısa bir süre afallıyor. Kerem’in yanından kalkıp Kadir’in yanına dönen Cemre kendisini bıçaklayanın o olduğunu söylüyor. Veli, Selim'i yardım istemek için yanına çağırıyor ama Selim paranın kurye tarafından çalındığını duyunca hesap soruyor. Para bulmak için 2 hafta daha süresi odluğunu söyleyen Veli'nin yardım teklifine Selim karışmak istemediği olumsuz yanıt veriyor.