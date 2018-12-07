MAGAZİN

Çarpışma'da Kadir ve Veli'nin büyük yüzleşmesi! 'Anneni buldun mu?' Çarpışma 3. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 07.12.2018 02:16 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisi 3. son bölümüyle nefesleri kesti. Çarpışma dizisi son bölümde Kadir, Veli ve Zeynep'in geçmişteki ortak noktaları ve nasıl tanıştıkları ortaya çıktı. Kadir ve Veli arasında ise büyük bir yüzleşme yaşandı. Zeynep'in kızını kaçıran Veli Kadir'in karşısına çıktı. Kadir’e bu sefer kaybetmeyeceğini söyleyen Veli, Kadir’in öfkesi ile karşılaşıyor. Kadir’in öfkesi ise annesinden bahsetmesi ile katlanıyor. İşte Çarpışma 3. son bölüm final sahnesi ve 4. yeni bölüm fragmanı.

Çarpışma'da Kadir ve Veli'nin büyük yüzleşmesi! 'Anneni buldun mu?' Çarpışma 3. son bölüm izle!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çarpışma 6 Aralık Perşembe akşamı 3. son bölümüyle ekrana geldi. Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak, Elçin Sangu, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz'ın başrollerde oynadığı Çarpışma'nın son bölümünde Kadir'in annesiyle ilgili sırrı merak konusu oldu. Veli’yi bulmak için her şeyin başladığı yere yani yetimhaneye dönen Kadir’in karşısına Veli çıktı. Parasını isteyen Veli kızı vereceğini söyled,. Kadir’e bu sefer kaybetmeyeceğini söyleyen Veli, Kadir’in öfkesi ile karşılaştı.

Veli'nin Kadir'e 'Anneni bulmak için polis olacağını söylemiştin. Anneni buldum mu'? sözleri Kadir'i çıldırttı. Kadir’in öfkesi ise annesinden bahsetmesi ile katlandı. ‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle 13 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA 4. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE
‘Çarpışma’nın merakla beklenen 4. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Artık kızının yanında olmadığı tek bir saniyeye bile sabredecek gücü kalmayan Zeynep’in, Kadir’e ‘Ne olur artık bana iyi bir haber ver’ diyerek, Kadir’den gelen tepki ile ona sarılması, “Kadir Aylin’i buldu mu?” sorusunu akıllara getirdi. Zeynep’in ‘Aylin’i bulacağını biliyordum!’ sözüne, Kadir’in ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

ÇARPIŞMA’NIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Zeynep’ten kızını kaçıranın Veli olduğunu öğrenen Kadir Adalı, seri ve şok baskınlar düzenleyerek Veli’ye ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Zeynep elektronik kelepçeyle ev hapsine alınırken, ihanet şüphesine düşen Kerem, Yakup ve Meral’in peşine düştü. Cemre de kendisini yaralayan ve aracına çarpan Kerem’in resmini emniyette Kadir’e gösterince şok olan Adalı, eliyle koymuş gibi Kerem’i buldu. Belma’yı yakalayan Yakup, videoya karşılık yüklüce bir para isteyerek Demir ve Belma’yı büyük bir çıkmaza sürükledi. Teşhis için Kerem’le yüzleşmek isteyen Cemre cevabını en çok merak ettiği ‘neden geri döndün?’ sorusunu Kerem’e sorunca, Kerem’in cevabı karşısında ise buz kesti. Belma’nın videosunu Cemre’ye anlatan Kerem, kendisini hapishaneden çıkarmasına karşılık videoyu Cemre’ye verebileceğini söyledi. Çocuk Esirgeme Kurumu’na giden Adalı karşısında Veli’yi bulurken, ikilinin yüzleşmesi heyecanı yükseltti. Annesini bulmak için polis olan Kadir Adalı’yı can evinden vuran ve annesiyle ilgili bir şey bildiğini düşündüren Veli, istediğini almıştı. Peki Veli, Adalı’nın annesiyle ilgili ne biliyordu?

Veli’yi aklından çıkaramayan Kadir, Veli ile hastanedeki anını hatırlıyor. Geçmişe dönen Kadir, Veli’nin kendisini tüm zaaflarından yararlanıp paramparça edeceğini söylediğini hatırlıyor. Veli Cevher’i köşeye sıkıştırmaktan kararlı olan Kadir'in, galeriden sonraki durağı restoran oluyor. Burada da istediği cevabı alamayan Kadir’in başvurduğu sorgu yöntemi biraz sert oluyor. Cevabı almakta kararlı olan Kadir mekan sahibinin kafasını akvaryuma sokup çıkartıyor. İstediği cevabı alamayınca ise mekan sahibini göz altına alıyor. Veli Cehver hakkında bir ipucu yakalayan Kadir, Veli’nin araç kiraladığı galeriye yanına polisleri de alıp gidiyor. İstediği bilgileri alamayan Kadir, galeri sahibinin Veli Cevher’i tanımadığını duyunca sinirlerine hakim olamayıp arabayla saldırıyor. Kadir, Galeriden silah ve cephane çıkınca herkesi gözaltına alıyor.

Belma ve Demir’e şantaj yapıp para koparmak isteyen Yakup, Belma’nın bindiği asansöre binip o gece çektiği videoyu izletiyor. Videoyu izleyen Belma şok oluyor ama ikinci şoku Yakup’un 3 milyon istemesi ile yaşıyor.

Geceyi nezarette geçiren Zeynep’in aklına Aslı ile konuşması geliyor. Kadir’i bırakıp giden Zeynep döndükten sonra Aslı'ya pişman olduğunu söylüyor. Aslı’ya Kadir’i neden bıraktığını anlatan Zeynep, çocuğunun babasız büyümesini istemediği için gittiğini söylüyor.

İstediği cevapları almakta kararlı olan Cemre bu kez de Kerem’in karşısına içeride çıkıyor. Kerem’e neden döndüğünü soran Cemre, aldığı cevaba şaşırsa da sertliğinden vazgeçmiyor. Cemre kalkıp giderken Kerem, Cemre’ye kendisini buradan çıkartması gerektiğini söyleyip o gece evde yaşananları anlatıyor.

Kerem’den cevap almak isteyen Cemre avukat olarak yüzleşmek için Kerem’in karşısına çıkıyor. Kerem’i tehdit eden Cemre, Kerem’den gelen seni gördüğüme sevindim cevabı ile kısa bir süre afallıyor. Kerem’in yanından kalkıp Kadir’in yanına dönen Cemre kendisini bıçaklayanın o olduğunu söylüyor.

Veli, Selim'i yardım istemek için yanına çağırıyor ama Selim paranın kurye tarafından çalındığını duyunca hesap soruyor. Para bulmak için 2 hafta daha süresi odluğunu söyleyen Veli'nin yardım teklifine Selim karışmak istemediği olumsuz yanıt veriyor.

Öğrendiklerinin etkisi ile kendine alkole veren Kerem gelen hesabı ödemeye parası olmadığı için hesap ödemeyi ret ediyor. Mekanın sahipleri ise Kerem’i arka kapıdan çıkarıp dövmeye başlıyor. Kerem yediği dayaktan sonra alkolünde etkisi ile yerden kalkamıyor.

Stada marş söyleyerek giren Kadir, tribünde Kerem’i buluyor. Kerem’e düştüğü durumu maç anlatır gibi anlatan Kadir olanları anlatmasını istiyor. Kerem’den cevap alamayan Kadir, Kerem’in yakasından tutup hesap soruyor.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

PARTNERO kampların görüntüleri ortaya çıktıO kampların görüntüleri ortaya çıktı
Bir Zamanlar Çukurova'da Felekeli öldü mü? Demir'den bombalı tuzak!Bir Zamanlar Çukurova'da Felekeli öldü mü? Demir'den bombalı tuzak!
Muhteşem İkili'de MKC ve Barca'nın zor anları! Muhteşem İkili'de MKC ve Barca'nın zor anları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çarpışma çarpışma 3. son bölüm izle Çarpışma 4. yeni bölüm fragmanı izle Çarpışma son bölüm Kıvanç Tatlıtuğ onur saylak Elçin Sangu

En Çok Okunan Haberler

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Ankara kulisleri bunu konuşuyor: Abdullah Gül ile görüştü!

Ankara kulisleri bunu konuşuyor: Abdullah Gül ile görüştü!

Siyasette hareketli saatler! Mansur Yavaş resmen açıkladı: Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettim

Siyasette hareketli saatler! Mansur Yavaş resmen açıkladı: Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettim

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin'de Adem'e ne oldu? İstanbullu Gelin 65. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de Adem şoku!

Hakan: Muhafız dizisi ne zaman başlıyor? İşte Netflix The Protector konusu ve oyuncu kadrosu

Hakan: Muhafız dizisi ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar

Bir Zamanlar Çukurova'da Felekeli öldü mü? Demir'den bombalı tuzak! Bir Zamanlar Çukurova 13. son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova'da Felekeli öldü mü? Demir'den bombalı tuzak!

Muhteşem İkili'de MKC ve Barca'nın zor anları! MKC vuruldu! Muhteşem İkili 6. son bölüm izle

Muhteşem İkili'de MKC ve Barca'nın zor anları!

Bizim Hikaye'de Filiz yeniden hapse mi giriyor? Bizim Hikaye 50. son bölüm izle!

Bizim Hikaye'de Filiz yeniden hapse mi giriyor? Bizim Hikaye 50. son bölüm izle!

Çarpışma 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çarpışma'da Kadir Zeynep'in kızını buldu mu?

Çarpışma'da Zeynep'in büyük mutluluğu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.