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Çarpışma'da Selim kimi öldürdü? Cemre'ye büyük şok! Çarpışma 13. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 01.03.2019 02:08 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 13. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çarpışma yeni bölüm ilk sahnesinde, Cemre annesinin öldüğüne dair sahte belge hazırlayan Dr. Kaan'ın evine geliyor. Ancak evde Kaan’ı başından vurularak öldürülmüş olduğunu gören Cemre şoke oluyor. O sırada Selim ise elinde susturucu takılmış olan silahla duvarın arkasında gizleniyor. Cemre’nin annesiyle ilgili gerçeği öğrenip öğrenmediği merak konusu oluyor. İşte Çarpışma 13. yeni bölümden ilk fragman ve son bölümde yaşananlar.

Ay Yapım’ın, Show TV’de ekrana gelen ve büyük ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 13. bölümünden ilk sahne yayınlandı.

CEMRE’YE BÜYÜK ŞOK!
Cemre’nin, annesinin kendisini dünyaya getirirken öldüğüne dair sahte belge düzenleyen Dr. Kaan’ın evine geldiği, eliyle birkaç kez vurduktan sonra kendiliğinden açılan kapıdan içeriği girdiği sahnede, gerilim de saniye saniye tırmanıyor. Ürküten bir sessizliğin hakim olduğu evde, Kaan’ı başından vurularak öldürülmüş olduğunu gören Cemre şoke oluyor. Cemre, korku ve panik içinde evi terk ederken, elinde susturucu takılmış silahla, duvarın arkasına gizlenmiş Selim görüntüye geliyor. Selim’in tehlikeli yüzünün bir kez daha görüldüğü sahne ayrıca Cemre’nin annesiyle ilgili gerçeği öğrenip öğrenmediği ve Kaan’ın evinin adresini nasıl bulduğu sorularını da akıllara getiriyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle 7 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA’NIN 12. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
‘Çarpışma’nın 28 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelen 12. bölümünde; Veli, Zeynep’e Cansız’ın Kadir’in babası olduğu bilgisini verdi. Zeynep’in Kadir’e annesini vermesi teklifini de kendisi hakkındaki şikayetlerini geri çekmesi ve Kadir’den vazgeçmesi şartı ile kabul etti. Kadir, Gürcü’ye ulaştı ve ona parasını çalanın Veli olduğunu söyledi. Gürcü, Veli’yi buldu ve onu Kadir’e teslim etti. Kadir, yaptıklarının hesabını sormak ve Cansız’ın yerini öğrenmek için Veli’yi ilk etapta polise teslim etmedi. Veli’yi Kadir’in elinden, daha sonra halen Veli’ye çalıştığı anlaşılan Adem aldı. Bu sırada Kadir, Veli’den kendisi ve annesi hakkında öğrendikleriyle bir kez daha duygusal bir yıkım yaşadı. Kadir, Veli’nin hapse gireceğini düşünürken, Zeynep şikayetlerini geri çektiği için kısa süre içinde serbest kalacağını öğrenince şoke oldu. Öfkeyle eve gelen Kadir, Zeynep’in şikayetini annesini bulması için çektiğini söylemesine rağmen, sözleriyle onu incitti. Veli, Kadir onu emniyete getirdikten kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Zeynep şikayetini çektiği için serbest kalan Veli, Zeynep’e verdiği sözü tuttu ve Asiye’nin adresini Kadir’e verdi. Kadir, annesi Asiye’nin evini buldu. Anne – oğul yıllar sonra ilk kez karşı karşıya geldi. Asiye’nin Kadir’i karşısında görünce gözlerinden yaş, dudaklarından ise ‘oğlum’ sözü döküldü.

Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.


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