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Çarpışma'da şoke eden ihanet! Muhbir kim çıktı? Çarpışma dizisi 10. yeni bölüm fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 08.02.2019 01:43 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 10. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çarpışma'nın son bölümünde herkesi şaşırtan bir ihanet yaşandı. Kadir'in ekibinde en güvendiği isim olan Adem köstebek çıktı. Çarpışma 9. bölüm final sahnesinde ise Adem, sevdiği kadın olan Meltem'i keskin nişancı tüfeğiyle vurdu. Peki Çarpışma'da Meltem öldü mü? Kadir, Adem'in hain olduğunu anlayacak mı? Çarpışma 10. yeni bölüm fragmanında ise Adem bu defa Veli'ye silah çekiyor ve 'Artık senden de nefret ediyorum' diyor.

Ay Yapım’ın, Show TV’de ekrana gelen ve büyük ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 10. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Veli’nin gizlendiği mekanına gelen ve çok öfkeli olduğu görülen Adem’in, Veli’ye silah çektiği sahnede, korumaların da Adem’e silahlarını doğrultmasıyla tansiyon artıyor. Adem’in başına silah dayadığı Veli’ye “Artık senden de nefret ediyorum!” sözleri ise “Adem, Veli’yi öldürecek mi?” sorusunu akıllara getiriyor.

Çarpışma (1)

ÇARPIŞMA’NIN 9. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
‘Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelen 9. bölümünde; Veli’nin annesini öldürdüğünü zanneden Kerem şoka girdi. Serpil’i aramak üzere dışarı çıktıkları sırada, annesini ansızın karşısında gören Kerem büyük bir mutluluk yaşadı. Serpil, kendisini kurtaranın Meral olduğunu söyledi. Zeynep, Kadir’in annesini bulmasına yardımcı olmak için elini taşın altına koydu. Zeynep, tehlikeli olacağını bile bile Selim’in iş teklifini kabul etti. Kerem, Demir’in karşısına çıktı ve onu Meral’le yüzleştirdi. Demir’den para sızdırmayı planlayan Meral, Demir’i ele vermedi. Meral, Kerem ile Cemre arasında üstü kapalı bir kıskançlık krizin yaşanmasına neden oldu. Cemre, Kerem’e büyük bir adım attı ve onun kafasındaki gelecekle ilgili kaygı duvarlarını yıktı. Veli, Meral için infaz kararı aldı. Bu görevi de Meltem’e verdi. Adalı, emniyetteki hainin Meltem olduğunu çözdü ve onu takibe aldı. Meltem’in yaptığı telefon konuşmasını duyan Adalı, Kerem’i arayıp Meral’i takip etmesini istedi. Demir’le buluşup, para alacağını zannederek metruk bir binaya giren Meral, karşısında Kerem’i gördü. Veli, Meltem’e Kerem’i de öldürmesini söyledi. Meltem, Meral’i yaraladı. Kerem’i öldürmek üzereyken Adalı geldi ve Meltem’i etkisiz hale getirdi.

Çarpışma (5)

ADEM HAİN ÇIKTI, MELTEM'İ VURDU!
Bölüm finalinde ise Adalı, Meltem’i konuştururken aniden bir silah patladı ve Meltem vuruldu. Ateş edenin ise Adem olduğu görüldü. Adem’in de Veli’nin adamı olduğu ve Veli’nin onu, kız kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Kadir’den intikam alması için yıllar önce polis olmaya teşvik ettiği anlaşıldı. Adem ile Veli’nin ölen kız kardeşinin birbirlerini çok sevdikleri ve Adem’in Adalı’ya bu nedenle kin tutuğu ortaya çıktı.

çarpışma

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Ahmet Katıksız- Ufuk Hakan Eren’in yaptıkları, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle 14 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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