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Çarpışma'da Veli'nin hayatını kaçırdığı kız kurtarıyor! Çarpışma 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 24.12.2018 21:37 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarpışma'nın 27 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan yeni bölümünde, Zeynep'in kızı Aylin kendisini kaçıran Veli'nin hayatını kurtarıyor. Veli’nin krize girdiği ve ilaçlarını içemeden yere yığıldığı tanıtımda, Zeynep’in kızı Aylin’in çocuk masumiyetiyle Veli’nin yardımına koştuğu duygusal anlar dikkat çekiyor. Aylin’in, Veli’ye, ‘Geçecek, iyileşeceksin, sonra birlikte anneme gideceğiz’ sözleri ise izleyenlerin yüreğini burkuyor.

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen, Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak, Elçin Sangu, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz'ın başrollerde oynadığı ‘Çarpışma’ dizisinin merakla beklenen 6. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. ‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA’NIN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Veli’nin elinde rehin olan Zeynep, korkusuzca direndi, ondan hesap sordu ve günler sonra kızını görmeyi başardı. Kızını kurtarmak için her şeyi göze alan Zeynep, Veli’yi ve adamlarını etkisiz hale getirmek için saldırıda bulunsa da bunda başarılı olamadı ve Aylin’i, Veli’nin elinden alamadı. Zeynep, Veli’nin ‘Galip’i bana getir, kızını al’ teklifi üzerine, kocasının Türkiye’ye gelmesini sağlayacak bir plan hazırladı ve Galip’i etkilemeyi başardı. Cemre, videoyu kendisine getirmesi şartı ile Kerem’in cezaevinden çıkmasını sağladı. Bu sırada Demir herkesten önce Yakup’a ulaştı ve görüntüleri aldı. Kerem, Yakup’un peşine düştü. Kerem’in bütün itirazlarına rağmen Cemre, Kerem’in yanından ayrılmadı. Yakup, Cemil’in de yardımı ile Kerem’i tuzağa düşürdü ve Cemre’yi rehin alıp, silahını başına dayadı. Adalı’ya sevdikleri üzerinden saldırmaya devam eden Veli, yeni bir atak yaptı ve Aslı’nın Adli Tıp emanetinde tutulan küpelerinin Adalı’nın eline geçmesini sağladı. Veli’nin bu hamlesi Adalı’yı çılgına çevirdi. Beyninden vurulmuşa dönen Adalı, ortalığı birbirine kattı. Öfkesi çığ gibi büyüyen Adalı, Veli’yi alt etmek için bir oyun kurdu ve ilk adımını Türkiye’ye geri dönen Galip’i yakalayarak attı. Veli’nin tehditlerine rağmen Zeynep de Kadir’in yanında yer aldı. Kadir’in ‘Çok güzel bir oyun kuracağız, ama bu sefer ben kazanacağım’ sözleri ise, Adalı – Veli savaşında artık yeni bir sayfa açılacağının ilanı oldu.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.


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