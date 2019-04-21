Çarpışma'da Zeynep, Cemre ve Kerem ölüyor mu? Çarpışma 19. yeni bölüm fragmanı izle!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 19. bölüm tanıtımı yayınlandı. Çarpışma'nın 25 Nisan Perşembe ekrana gelecek olan yeni bölümünde Kadir, büyük bir şok yaşayacak. Ivan, Kadir'in arabasına bomba yerleştirerek patlatıyor. Aracın içinde bulunan Zeynep, Cemre ve Kerem'e ise ne olduğu yeni bölümde belli olacak.

ÇARPIŞMA’NIN 18. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 18. bölümünde; Paralarına el koyduğu için Kadir’i ve paralarını kaptırdığı için de Veli’yi hedefine alan Rus İnfaz Timi Lideri Ivan, önce Veli için saldırı emri verdi. Ivan’ın adamları Kadir ve Çetin’i de pusuya düşürdü. Çetin çıkan çatışmada şehit oldu. Zeynep’in suçsuzluğunu ispatlamak için Kadir ve Cemre harekete geçti. Kadir, Veli’ye ailesini katleden ekibin başındaki ismi verme karşılığında, Zeynep’in suçsuzluğunu ispatlayacak belge getirmesini teklif etti. Veli, Zeynep’i aklayacak belgeleri Kadir’e verdi. Cemre de, babasından kalan mirasın yüklüce bir kısmını Belma’ya verdiğini gösteren belgeleri Demir’e verdi. Karşılığında Demir’den Zeynep’in suçsuzluğunu güçlendirecek deliller aldı. Zeynep, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.