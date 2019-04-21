MAGAZİN

Çarpışma'da Zeynep, Cemre ve Kerem ölüyor mu? Çarpışma 19. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 21.04.2019 23:49 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zeynep, Cemre ve Kerem’in, Kadir’in bomba yerleştirilen arabasının içinde olduklarının görüldüğü tanıtımda, Ivan’ın uzaktan kumandaya basmasının ardından patlama sesi duyuluyor. Kadir patlamayla birlikte donup kalırken, akıllara da “Zeynep, Cemre ve Kerem ölüyor mu?” sorusu geliyor. İşte Çarpışma 19. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 19. bölüm tanıtımı yayınlandı. Çarpışma'nın 25 Nisan Perşembe ekrana gelecek olan yeni bölümünde Kadir, büyük bir şok yaşayacak. Ivan, Kadir'in arabasına bomba yerleştirerek patlatıyor. Aracın içinde bulunan Zeynep, Cemre ve Kerem'e ise ne olduğu yeni bölümde belli olacak.

Çarpışma (3)

ÇARPIŞMA’NIN 18. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 18. bölümünde; Paralarına el koyduğu için Kadir’i ve paralarını kaptırdığı için de Veli’yi hedefine alan Rus İnfaz Timi Lideri Ivan, önce Veli için saldırı emri verdi. Ivan’ın adamları Kadir ve Çetin’i de pusuya düşürdü. Çetin çıkan çatışmada şehit oldu. Zeynep’in suçsuzluğunu ispatlamak için Kadir ve Cemre harekete geçti. Kadir, Veli’ye ailesini katleden ekibin başındaki ismi verme karşılığında, Zeynep’in suçsuzluğunu ispatlayacak belge getirmesini teklif etti. Veli, Zeynep’i aklayacak belgeleri Kadir’e verdi. Cemre de, babasından kalan mirasın yüklüce bir kısmını Belma’ya verdiğini gösteren belgeleri Demir’e verdi. Karşılığında Demir’den Zeynep’in suçsuzluğunu güçlendirecek deliller aldı. Zeynep, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Meral, Yakup’u etkisiz kılmayı başardığı bir anda Kerem’e bulunduğu yerin konumunu attı. Kerem, Yakup’un Meral’i alıkoyduğu yere geldi. Kerem’e tuzak kuran Yakup, arabasını onun üzerine sürdü. Kerem, bu saldırıyı son anda savuşturdu. Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem mahkeme çıkışı, Kadir’in arabası ile yola çıktı. Kadir’i adım adım takip eden Ivan’ın adamları, yolda Kadir’e ve arabadakilere kurşun yağdırdı. Bir müddet sonra Ruslar arabanın etrafından uzaklaştılar. Ivan’ın Cansız’a yaptırdığı uzaktan kumandalı bombayı, Ivan’ın satın aldığı Başkomiser Ahmet, Kadir’in arabasına yerleştirdi. Rusların peşinden giden Kadir, silahlı saldırın ardından Ivan’ın adamlarının bir anda uzaklaştıklarını görünce arabasına bomba yerleştirildiğini anladı. Zeynep, Kemre ve Cemre’ye dışarı çıkmaları için var gücüyle bağırdı. Aynı anlarda Ivan da, bombayı aktif hale getirmek için, bombanın bağlı olduğu telefonu aradı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
Behzat Ç. böyle geri dönüyor! İşte yeni sezondan ilk fragmanBehzat Ç. böyle geri dönüyor! İşte yeni sezondan ilk fragman
Yasak Elma'da Ender'in oğlu Yiğit'i kim oynuyor? Doğaç Yıldız kimdir? Yasak Elma 42. yeni bölüm 2. fragmanı izle!Yasak Elma'da Ender'in oğlu Yiğit'i kim oynuyor? Doğaç Yıldız kimdir? Yasak Elma 42. yeni bölüm 2. fragmanı izle!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çarpışma çarpışma 19. yeni bölüm fragmanı izle çarpışma fragman çarpışma zeynep öldü mü

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Behzat Ç. hayranlarına büyük sürpriz! Behzat Ç'nin Blu TV yeni sezon fragmanı yayınlandı

Behzat Ç. böyle geri dönüyor! İşte yeni sezondan ilk fragman

Yasak Elma'da Ender'in oğlu Yiğit'i kim oynuyor? Doğaç Yıldız kimdir? Yasak Elma 42. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Yasak Elma'da Ender'in oğlu Yiğit'i kim oynuyor? Doğaç Yıldız kimdir? Yasak Elma 42. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çukur'da yüzüklü kim? Aliço siyah yüzüklü kişiyi buldu mu? Çukur 62. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çukur'da yüzüklü kim çıkıyor?

Doğaç Yıldız, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Yakışıklı oyuncu diziye dahil oldu

Savaşçı dizisinden tüyleri diken diken eden fragman! Savaşçı dizisi 71. yeni bölüm fragmanı izle!

Savaşçı'dan tüyleri diken diken eden fragman!

Arka Sokaklar'da Mesut'u şaşırtan isim! Büyük patron Canan kim? Arka Sokaklar 514. son bölüm izle!

Arka Sokaklar'da Mesut'u şoke eden büyük patron!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.