Çarpışma'da Zeynep Veli'yi öldürüyor mu? İşte Çarpışma 7. yeni bölüm fragmanı!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen, yüksek temposu ve heyecan dolu hikayesi ile izleyicilerinin Perşembe akşamları ekran tutkusu haline gelen ‘Çarpışma’ dizisinin merakla beklenen 7. Bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadir ve Kerem’in, Yakup ve yancılarıyla mahalle kanunlarına göre, yumruk yumruğa kıyasıya bir kavgaya tutuştuklarının görüldüğü tanıtımda, Zeynep’in Veli’yi bıçakladığı ve kar maskeli bir grubun otomatik silahlarla etrafa ateş açtıkları anlarda heyecan ve tansiyon yükseliyor. Veli’nin Zeynep’e, Cemre’nin de Kerem’e yaptığı itiraflar dikkatleri çekerken, Kerem’in kendisinden gözyaşları içinde yardım isteyen Meral’e vereceği cevap ise merak uyandırıyor.

ÇARPIŞMA’NIN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Çarpışma’nın 6. bölümünde; Kerem, Cemre’nin başına silah dayayan Yakup’un üzerine atıldı ve Kerem vuruldu. Cemre ve Demir, Kerem’i; onun Cemre’yi bıçakladığı villaya getirdi. Demir, Belma’yı aradı ve Kerem’i ölüme terk edeceğini ağzından kaçırdı. Demir’in konuşmasını duyan Kerem gizlice evden çıktı ve Kadir’in evine geldi. Meral, Cemre’nin varlığını bildiği ama görmediği videodaki görüntüleri ona izletti. Adalı, Veli’yi alt etmeyi planladığı oyununa Zeynep ve Galip’e de dahil ederek harekete geçti. Haydar büyük bir hata yaptı ve Kadir’in ekibini operasyona zamansız bir şekilde dahil etti. Haydar’ın hatası pahalıya patladı ve Kadir’in planı açığa çıktı. Veli, Zeynep ve Galip’i avucunun içine aldı.