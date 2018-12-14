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Çarpışma dizisine Onur Saylak ve Kıvanç Tatlıtuğ'un stadyum sahnesi damga vurdu! Çarpışma 4. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 14.12.2018 02:41 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisi 4. son bölümüyle ekrana geldi. Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çarpışma'nın 4. son bölümünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Onur Saylak'ın birlikte oynadığı meyhane ve stadyum sahneleri damga vurdu. Daha önce görev yapan iki polis olan, ancak artık düşmana dönüşen Kadir ve Veli'nin geçmişindeki sırlar ortaya çıktı. Kadir ve Veli'nin birlikte yer aldığı sahnelerdeki oyunculuklar ise izleyenleri hayran bıraktı. İşte Çarpışma 4. son bölümde yaşananlar.

Çarpışma dizisine Onur Saylak ve Kıvanç Tatlıtuğ'un stadyum sahnesi damga vurdu! Çarpışma 4. son bölüm izle!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çarpışma 13 Aralık Perşembe akşamı 4. son bölümüyle ekrana geldi. Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak, Elçin Sangu, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz'ın başrollerde oynadığı Çarpışma'nın son bölümünde Veli ve Kadir'in geçmişte yaşadıkları olaylar ortaya çıktı. Veli ve Kadir'in nasıl tanıştığı belli olurken, finalde ise Veli, Kadir ve Zeynep'e büyük bir oyun oynadı. Veli, kızını kaçırdığı Zeynep'i yanına çağırınca, ev hapsine mahkum olan Zeynep polisleri atlatıp kaçmayı başardı. Veli, Zeynep'e 'Kadir'i en sevdiğiyle vuracağım' dedi.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çarpışma son bölümde Kıvanç Tatlıtuğ ve Onur Saylak'ın birlikte oynadığı sahneler nefes kesti. Adalı, Veli'yi onun için çok özel yer olan stada getirdi. Adalı stadı evi gibi gördüğünü Veli'ye söyledi. Veli, Adalı'ya hayatında biri olup olmadığını sordu. Adalı, biri olduğunu, ayrıldıkları ancak onu hala unutamadığını açıkladı.

Final sahnesinde ise Zeynep'in evden kaçmasıyla Adalı onun peşine düştü. Veli'nin ona bıraktığı izlerle Adalı Zeynep'in ardından gitti. Adalı'yı silahıyla bekleyen Veli onu vurmak için hazırken kararından vazgeçip adamını vurdu. Adalı, Veli tarafından köşeye sıkıştırıldı Kızı Aylin'i kurtarmak için Veli'nin dediklerini yapan Zeynep aslında bilmeden Veli'nin tuzağına düştü. Zeynep'in Adalı'nın unutamadığı aşkı olduğunu anlayan Veli onu kaçırdı.

ÇARPIŞMA 4. SON BÖLÜM ÖZETİ
Çarpışma 4. Bölümünde; Veli’nin, Adalı’ya annesi üzerinden saldırması Adalı’yı çılgına çevirir. Adalı, Veli’yi yakalamaya ne kadar yakın ise, Veli de bir o kadar soğukkanlıdır. Cemre, Kerem’in anlattıkları karşısında öfkelenir, tepkisi çok sert olur. Ama Kerem’in de Cemre’nin yüreğine işleyecek bir çift sözü vardır. Aklı da duyguları da karmakarışık olan Cemre, Kerem’le ilgili sorularının cevabını Zeynep ve Adalı’da arar. Kerem ise aynı anlarda cezaevinde ‘ayakta kalma’ savaşı vermektedir. Belma, Yakup’un şantajı karşısında darmadağın olur. Olanları Demir’e anlatır. Tehlike çanlarının artık iyiden iyiye kendileri için çaldığını anlayan Demir, Cemre’nin dikkatini başka yönlere çekmeye çalışır. Cemre ise, Kerem’in karşısına bir kez daha çıkacaktır. Adalı, aklından geçenleri Veli’nin de okuduğunu iyi bilir ve Zeynep’i dikkatli olması için uyarır.


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