Çarpışma dizisine Onur Saylak ve Kıvanç Tatlıtuğ'un stadyum sahnesi damga vurdu! Çarpışma 4. son bölüm izle!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çarpışma 13 Aralık Perşembe akşamı 4. son bölümüyle ekrana geldi. Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak, Elçin Sangu, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz'ın başrollerde oynadığı Çarpışma'nın son bölümünde Veli ve Kadir'in geçmişte yaşadıkları olaylar ortaya çıktı. Veli ve Kadir'in nasıl tanıştığı belli olurken, finalde ise Veli, Kadir ve Zeynep'e büyük bir oyun oynadı. Veli, kızını kaçırdığı Zeynep'i yanına çağırınca, ev hapsine mahkum olan Zeynep polisleri atlatıp kaçmayı başardı. Veli, Zeynep'e 'Kadir'i en sevdiğiyle vuracağım' dedi.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çarpışma son bölümde Kıvanç Tatlıtuğ ve Onur Saylak'ın birlikte oynadığı sahneler nefes kesti. Adalı, Veli'yi onun için çok özel yer olan stada getirdi. Adalı stadı evi gibi gördüğünü Veli'ye söyledi. Veli, Adalı'ya hayatında biri olup olmadığını sordu. Adalı, biri olduğunu, ayrıldıkları ancak onu hala unutamadığını açıkladı.

Final sahnesinde ise Zeynep'in evden kaçmasıyla Adalı onun peşine düştü. Veli'nin ona bıraktığı izlerle Adalı Zeynep'in ardından gitti. Adalı'yı silahıyla bekleyen Veli onu vurmak için hazırken kararından vazgeçip adamını vurdu. Adalı, Veli tarafından köşeye sıkıştırıldı Kızı Aylin'i kurtarmak için Veli'nin dediklerini yapan Zeynep aslında bilmeden Veli'nin tuzağına düştü. Zeynep'in Adalı'nın unutamadığı aşkı olduğunu anlayan Veli onu kaçırdı.