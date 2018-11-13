Çarpışma dizisinin yayın tarihi ve günü belli oldu! Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisi Çarpışma ne zaman başlıyor?

KIVANÇ TATLITUĞ SARIYER'İN AMİGOSU OLDU! Sarıyer Spor’un amigosu Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ) tribünleri coştururken, onu izleyen eşi ve kızının mutluluğu gözlerinden okunuyor. Şüpheli kişiye silah çeken Kadir’in heyecanı yükselttiği, Zeynep’i (Elçin Sangu) takip eden kişilerin merak uyandırdığı, Cemre’nin (Melisa Aslı Pamuk) önemli bir kararın eşiğine geldiği, hapisten yeni çıkan Kerem’in (Alperen Duymaz) yaşadığı çıkmazın hissedildiği tanıtımda Veli, (Onur Saylak) tehlikeli yüzünü gösteriyor.

Etkileyici senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve görsel bir şölen sunacak rejisiyle izleyicilerin yeni ekran gözdesi olacak ‘Çarpışma’, 22 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de ilk bölümü ile Show TV’de !

Ay Yapım’ın heyecanla beklenen yeni dizisi ‘Çarpışma’, 22 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor. Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı ‘Çarpışma’, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un ‘Kadir’, Elçin Sangu’nun ‘Zeynep’, Onur Saylak’ın ‘Veli Cevher’, Alperen Duymaz’ın ‘Kerem’, Melisa Aslı Pamuk’un ‘Cemre’ karakterlerini canlandırdıkları ‘Çarpışma’nın yönetmenliğini Uluç Bayraktar yapıyor, senaryosunu Ali Aydın kaleme alıyor.

ÇARPIŞMA KONUSU NEDİR?

Silahların çekildiği, büyük çarpışmanın gerçekleştiği korku dolu anlar izleyicilerin nefesini kesiyor. Kadir’in “Sana da bana da kurtuluş yok!” sözleriyle ölüme meydan okuduğu anlar gerilimi tırmandırıyor. Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma sürükleyici hikayesiyle ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu’nun yanı sıra Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı Çarpışma, güçlü oyuncu kadrosu, yüksek tempolu hikayesi ve usta yönetmen Uluç Bayraktar rejisiyle, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı Kadir Adalı’nın kazadan sonra dediği gibi; “Çarpışan aslında kaderlerimizdi...”

Yapımını Ay Yapım’ın, yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar’ın oturduğu, senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma’nın oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buçe Kahraman, Furkan Kalabalık gibi güçlü isimler yer alıyor.

