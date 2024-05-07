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  4. Çarşamba sabah saat 06:21'e dikkat! Nur Viral'e konuk olan Astrolog Nuray Sayarı 'özel bir gün' diyerek uyardı

Çarşamba sabah saat 06:21'e dikkat! Nur Viral'e konuk olan Astrolog Nuray Sayarı 'özel bir gün' diyerek uyardı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.05.2024 12:27
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Son dönemde seçim yorumlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü astrolog Nuray Sayarı, Nur Viral'in Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına konuk oldu. Sayarı tarih ve saat vererek tüm astroloji takipçilerini heyecanlandırdı.

Çarşamba sabah saat 06:21'e dikkat! Nur Viral'e konuk olan Astrolog Nuray Sayarı 'özel bir gün' diyerek uyardı

Nur Viral'in hafta içi her gün Beyaz Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıktığı 'Hayatta Her Şey Var' programının son konuğu ünlü astrolog Nuray Sayarı oldu.

TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK

Astroloji takipçilerini heyecanlandıran açıklamalar yapan Nuray Sayarı tarih ve saat vererek uyardı. Sayarı 'Hepimizin kalbinde bir bahar havası başlıyor. Çarşamba sabahı güçlü bir yeni ayı boğa burcunda yaşayacağız. Taşların yerinden oynayacağı bir haftadayız. Özel bir haftadayız.' dedi.

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Ünlü astroloj sözlerine şöyle devam etti: 'öncelikle sabah saat 08:50'den gece 00:42'ye kadar ay boşlukta kalacak. Ani kararlar vermeyin, imajınızı değiştirmeye kalkmayın, peşin hükümlü olmayın dengede kalın.

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SABAH SAAT 06:21'E DİKKAT

Çarşamba sabahı özel bir sabah saat 06:21'de yeni ay boğa burcunda oluşuyor. Fırsatlarla dolu bir yeni ay yaşayacağız. Bu saatten itibaren dileklerinizi dileyin. Bu saatten itibaren dileyeceğiz dilekler hayatınızda kalıcı olacak.

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Boğa demek huzur demek, boğa demek beş duyusunu kullanmak demek, kokuyu alabilmek demek, lezzetin farkında olmak demek, hayatı tadabilmek demek dolasıyla çok özel bir hafta olacak.'

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