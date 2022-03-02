Cate Blanchett'in ince beli olay oldu

"Screen Actors Guild Awards" (SAG- Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri), önceki akşam gerçekleşti. Ünlü isimler, Los Angeles'ta düzenlenen törende kırmızı halıda şıklıklarını sergiledi. Geceye damga vuran kişi ise 52 yaşındaki oyuncu Cate Blanchett oldu.

BELİNİN İNCELİĞİ OLAY OLDU

Siyah derin göğüs dekolteli bir elbise giymeyi tercih ettiği görülen Blanchett'in belinin inceliği dikkat çekti. Üç çocuk annesi olan ünlü oyuncu, tören öncesi objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmedi. O anları Instagram hesabından yayınlayan Cate Blanchett'in gönderisi takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.



"ANSİKLOPEDİLERE GİRMELİ!"

Sosyal medya kullanıcıları ünlü isme, "Bu harika bir elbise, sen de çok güzel taşıyorsun." ve "Bu elbise ile Cate, ansiklopedilere girmeli" şeklinde yorumlarda bulundu.

