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Çatı Katı Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk yeni bölümde Ayşen'den Ateş'i yıkan haber!

DİZİ HABERLERİ  | 04.08.2020 02:17 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yaz dizisi Çatı Katı Aşk'ın 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Denizci’nin başrollerde oynadığı Çatı Katı Aşk dizisinin 5. bölümünde Ateş, Ayşen'e görücü geleceğini öğrenince yıkılıyor. En büyük tepkiyi ise, Demir gösteriyor. Peki Çatı Katı Aşk yeni bölümde neler olacak? İşte Çatı Katı Aşk 5. bölüm fragmanı, fotoğrafları ve konusu.

Çatı Katı Aşk dizisi 5. bölümüyle 6 Ağustos Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak. Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Çatı Katı Aşk'ın yeni bölümünde Ayşen'e görücü geleceğini öğrenen Ateş büyük şaşkınlık yaşıyor.

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ÇATI KATI AŞK 5. BÖLÜM KONUSU

Saadet Hanım, Ateş ve Yasemin'in çatı katındaki hayatlarından rahatsız olmaya devam ediyordur.

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Oğlu Celal'i her fırsatta doldurmayı da başarıyordur.

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Çatı katının kiracılarından, Yılmaz Ailesinin çektiği eziyeti sonlandırmak isteyen Saadet Hanım evlilik kozunu ortaya atar.

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Ayşen ya da Demir evlenirse çatı katında yaşayacaktır ve böylelikle de kiracı derdinden kurtulacaklardır.

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Bu haber gençler arasında yayılmaya başlar.

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Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle 6 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

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ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasemin ve Ateş’in itirafını duyan Ayşen, tüm gerçeği ailesine anlatacak iken Asaf’ın düğüne gelmesi herkeste bomba etkisi yaratır. Ateş babasına meydan okurken Asaf’ın da oğlundan geri kalmaya niyeti yoktur. Asaf güç gösterisine devam ederken Celal’in araya girmesiyle iki aile arasındaki tansiyon iyice yükselir. Yaşananlardan sonra Asaf mutlu aile tablosunu yok etmek için ant içerken Celal, Ateş ve Yasemin hakkında ciddi bir karar alır. Celal’in aldığı karar sonrası bundan sonra Yılmaz ailesi Ateş ve Yasemin’i sadece kiracıları olarak görecek ailevi meselelerin içerisinde katmayacaklardır.

Her ne kadar kendilerine itiraf edemeseler de Yasemin ve Ateş’e içten içe aşık olmaya başlayan Demir ve Ayşen bu haberi üzüntüyle karşılar. Diğer yandan dükkan zarar etmeye devam ederken Ayşen de gelecek planları için çok önemli olan bir kursa ailenin ekonomik durumu yüzünden katılamaz.

Yaşananların ağırlığı yüzünden üzgün olan Yasemin ve Ateş aileye yardım etmek için kolları sıvar. Hem dükkanın durumunu düzeltmek hem de Ayşen’in kursa gidebilmesi için Ateş’in aklına bir fikir gelir.

Zor da olsa Demir ve Ayşen bu fikri uygulamayı kabul eder. Yan yana gelince birbirleriyle anlaşamayan kahramanlarımız acaba aynı amaç uğruna çıktıkları bu yolculukta Celal’e yakalanmadan başarılı olabilecek midir?

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